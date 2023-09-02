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أنس جابر تكشف تفاصيل الوعكة التي أصابتها: “أشعر وكأنني زومبي”

أنس جابر ستواجه الليلة المصنّفة 31 عالميا، التشيكية مارين بوزكوفا، ضمن الدور الثالث من دورة أمريكا المفتوحة

كتب باسل سيد
أنس جابر تكشف تفاصيل الوعكة التي أصابتها:
بطلة التنس التونسية أنس جابر
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وطن- أعلنت شبكة قنوات “بي ان سبورتس” اليوم السبت، نقلا عن مراسلها تعرّض بطلة التنس التونسية أنس جابر لوعكة صحية، دون تقديم توضيحات أكثر.

وجاء في نص تغريدة للشبكة الرياضية القطرية عبر حسابها الرسمي بتويتر:”مراسل beIN SPORTS: النجمة التونسية أنس جابر تعاني من وعكة صحية قبل المباراة التي ستجمعها هذا المساء بالتشيكية ماريا بوسكوفا في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.”

أنس جابر
اصابة أنس جابر بوعكة صحية

وعكة صحية تداهم أنس جابر

هذا ونقلت وسائل إعلام عن أنس جابر، قولها بشأن الوعكة الصحية التي داهمتها: “أشعر وكأنني زومبي بسبب الانفلونزا ، أنا أفعل كل ما بوسعي مع فريقي من اجل التعافي ،لديهم أطباء رائعون هنا ، حصلت على المساعدة.”

وتابعت: “لقد تناولت على الأغلب كل أنواع الدواء التي لديهم ، قد أكون متعبة ، لكنني أعرف أنني إذا توقفت هنا ، فسأندم على ذلك “.

ويشار إلى أن أنس جابر ستواجه الليلة المصنّفة 31 عالميا، التشيكية مارين بوزكوفا، ضمن الدور الثالث من دورة أمريكا المفتوحة، آخر الدورات الكبرى هذا الموسم، في وقت لم يصدر فيه منظمو الدورة أو اللاعبة التونسية بيانا بخصوص تعرّضها لوعكة صحية.

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وكانت أنس جابر قد تعرضت الثلاثاء الماضي، خلال مباراتها الأولى ضد الكولومبية كاميلا أوزوريو، إلى بعض المصاعب الصحية استوجبت إيقاف المواجهة وتمكينها من تلقي الإسعافات، قبل أن تواصل البطلة التونسية المقابلة وتحقق الانتصار.

ومن جانبه أفاد مدير أعمال بطلة التنس التونسية والمصنفة خامسة عالميا أنس جابر، أنها ستلعب مباراتها الليلة في إطار الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة أمام التشيكية ماري بوزكوفا ولن تنسحب نتيجة الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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