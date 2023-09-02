أكبر طرح عام للأسهم في التاريخ.. السعودية تجهز “مفاجأة أرامكو”

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وطن- تدرس المملكة العربية السعودية، طرح أسهم بقيمة 50 مليار دولار في شركة النفط المملوكة للدولة “أرامكو”، في سوق الأوراق المالية في البلاد، فيما سيكون أكبر طرح عام للأسهم في التاريخ، وسط تراجع صادرات النفط الخام.

وسيتم بيع الأسهم في تداول، البورصة السعودية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي قالت إن المملكة تحظى باهتمام كبار المستثمرين، لكن المداولات لا تزال في مراحلها الأولى.

وسجلت أرامكو بالفعل الرقم القياسي، لأكبر طرح عام أولي في العالم في عام 2019 عندما باعت ما قيمته 29.4 مليار دولار من الأسهم.

وسيوفر طرح الأسهم للمملكة العربية السعودية ضخًا ضخمًا من النقد في الوقت الذي تتطلع فيه إلى ضخ الأموال في مشاريع ضخمة مثل مشاريع تطوير جزيرة نيوم والبحر الأحمر، المصممة لوقف اعتماد اقتصاد المملكة على الوقود الأحفوري على المدى الطويل.

وتمتعت المملكة العربية السعودية، بمكاسب غير متوقعة من عائدات النفط بعد أن قفزت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

ومع ذلك، فقد تراجعت بنحو 40 في المائة في العام التالي وسط مخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي.

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المملكة تحشد لخفض إنتاج النفط

وفي محاولة لدعم الأسعار، حشدت الرياض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف منتجي النفط بقيادة روسيا، المعروف باسم أوبك +، لخفض الإنتاج.

وقادت المملكة الطريق، حيث أدخلت سلسلة من تخفيضات الإنتاج من جانب واحد ابتداءً من أكتوبر. وفي اجتماع أوبك + في يوليو، مددت المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا حتى سبتمبر.

وارتفع سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي. وتم تداوله يوم الجمعة عند 88.26 دولارًا للبرميل، لكن محللين يقولون إن الرياض تتحمل العبء الأكبر من التخفيضات. ومن خلال تقييد الصادرات، لم تتمتع بنفس الارتفاع في الأسعار مثل أعضاء أوبك + الآخرين.

وصلت مبيعات النفط السعودية إلى الصين إلى أدنى مستوياتها في عصر وباء كورونا، وفي إشارة إلى تأثير التخفيضات الأحادية الجانب على السعودية، بلغت صادرات المملكة النفطية أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف في أغسطس، حيث بلغت 5.6 مليون برميل يوميًا مقارنة إلى 6.3 مليون برميل يوميا في يوليو.

وبذلت المملكة العربية السعودية قصارى جهدها لإظهار الوحدة داخل أوبك + في الوقت الذي تتطلع فيه إلى التراجع عن أي رواية مفادها أن الانقسامات تندلع داخل الكارتل بشأن سياسة الإنتاج.

لكن محللين قالوا إن التحالف يعاني من عدد من الشقوق، وبينما تخفض المملكة العربية السعودية إنتاجها، كانت روسيا تتدخل في أسواقها الآسيوية التقليدية من خلال تقديم النفط الخام بأسعار مخفضة لتمويل غزوها لأوكرانيا.

حجم مبيعات النفط السعودي للصين

وبلغت مبيعات النفط السعودية إلى الصين – أكبر سوق تصدير لها – 1.3 مليون برميل يوميًا فقط في أغسطس، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ يونيو 2020 عندما أدى جائحة فيروس كورونا إلى توقف السفر العالمي.

ومع إدارة المملكة لمجموعة أوبك +، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان المضاربين من أنهم سيشعرون “بالجحيم” إذا شككوا في رغبته في خنق إمدادات الطاقة العالمية، مما أثار غضب الإمارات .

واتفقت أبوظبي والرياض بشأن بعض القضايا الجيوسياسية الشائكة في الشرق الأوسط، لكنهما اختلفتا في الآونة الأخيرة في معركة من أجل النفوذ في المنطقة.

وفي اجتماع أوبك+ في يونيو، حققت الإمارات هدفًا طويل المدى يتمثل في زيادة كمية النفط الخام المسموح لها بضخها، بينما التزمت المملكة العربية السعودية بتمديد خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا حتى سبتمبر/أيلول.