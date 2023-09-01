هيا بنت حمزة وابنة عمها يشعلان مواقع التواصل بإطلالتهما الفاتنة بقبلة بوز البطة (شاهد)

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وطن- بعد غياب طويل عقب إغلاق لحساب الذي كان يحمل اسمها ويداوم على نشر صورة لها، نشر حساب على “انستغرام” متخصص بنشر صور أبناء العائلة الهاشمية في الأردن صورة حديثة للأميرة هيا بنت حمزة.

ووفقا للصورة المنشورة ظهرت الاميرة هيا بنت حمزة برفقة ابنة عمها الأميرة هالة بنت هاشم عبر التقاط صورة سيلفي لنفسيهما.

وعكست الصورة المنشورة إطلالة الاميرة هيا بنت حمزة الجميلة وما يحمله وجهها من ملامح البراءة والطفولة والجمال.

ووفقا للصورة، لم تنس الأميرة هيا بنت حمزة من وضع لمساتها عليها لتضيف لها نوعا من اللطافة وخفة الدم عبر قيامها وكأنها تقوم بتوجيه قبلة.

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من قبل المتابعين الذين أثنوا على جمال الأميرتين الهاشميتين، معبرين عن حبهم لهما، متغنين بجمالهما اللافت، مشرين للتغيرات السريعة في شكل الأميرة “هيا”.

وفي هذا السياق، قالت إحدى المتابعات وتدعى ياسمين قبلان:”محلاهن”.

وقال المتابع حمزة الجازي تعليقا على إطلالة الاميرتين:”الله يحفظكم”.

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ولفتت أخرى لأمر آخر قائلة:” الاميره هيا شكلها ثابت بس بنات الامير هاشم احس بكل مرحله يتغير شكلهم”.

كما أشادت متابعة تحمل اسم “رزواليتا” بجمالهن مشيرة لوجود “غمازات” على خديهما مما زادهن جمالا قائلة:” الهواشم خانة الخد عندهم وراثية”.

انفصال الأمير حمزة عن الأميرة نور بنت عاصم

يشار إلى أن الأميرة هيا هي ابنة الأمير حمزة، من زوجته الأولى نور بنت عاصم بن نايف، التي تزوجها عام 2003، ولم يدم زواجهما إلا 6 سنوات؛ حيث أعلن عن انفصالهما عام 2009،لتتزوج لاحقا من رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان.

زواج الأمير حمزة الثاني

وفي عام 2012 ارتبط الامير حمزة بالسيدة بسمة بني أحمد العتوم، وهي طيارة أردنية كندية، من مواليد عام 1979 في قرية كفر خل شمال مدينة جرش بالأردن.

والتحقت الأميرة بسمة بكلية فانشاو في لندن ثم اتجهت إلى جامعة ويسترن أونتاريو قبل الاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمة والحصول على رخصة الطيران.