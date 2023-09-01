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فضيحة نجل السيسي.. زار مقر شركة غسيل أموال بالتزامن مع تفجر قضية طائرة زامبيا (شاهد)

محمود السيسي زار شركة سويفت هولدينغ في فرانكفورت الألمانية برفقة رئيس المخابرات عباس كامل قبل نحو أسبوعين

كتب شيراز ماضي
فضيحة نجل السيسي.. زار مقر شركة غسيل أموال بالتزامن مع تفجر قضية طائرة زامبيا
طائرة زامبيا
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وطن- بالتزامن مع فضيحة طائرة زامبيا التي تم القبض على من فيها وإحالتهم للمحاكمة بتهمة التجسس بعد العثور على كمية ضخمة من الذهب وملايين الدولارات وتورط مسؤولين مصريين في القضية، فجر اليوتيوبر المصري الشهير عبدالله الشريف قنبلة من العيار الثقيل تتعلق بـ”محمود” نجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالله الشريف في حلقة جديدة من برنامجه الذي يبثه عبر “اليوتيوب” والتي جاءت بعنوان: “يا عزيزي كلنا لصوص”، أن محمود السيسي زار برفقة رئيس المخابرات العامة عباس كامل شركة شهيرة متورطة في غسيل الأموال في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل نحو أسبوعين، أي بالتزامن مع تفجر فضيحة طائرة زامبيا.

طائرة زامبيا
طائرة زامبيا

وكشف “الشريف” أن الشركة التي زارها نجل السيسي وعباس كامل تحمل اسم “سويفت هولدينغ” في فرانكفورت الألمانية، وأصحابها هم: الألماني ميشيل وينتر، والصهيوني توبيز ستاير، والتركي موسى أكصوي، والفرنسي من أصل أقياني فلوريان مارتين.

الشركة تعمل في غسيل الأموال

وأوضح أن هذه الشركة مرخصة في ألمانيا لشراء العقارات الضخمة جدا، مشيرا إلى أسلوب عملها الغير نظيف، كاشفا انه بإمكانها استلام الأموال المشبوهة من عملائها في أي مكان حول العالم، لتقوم بعد ذلك بشراء عقارات في دول أوروبية، تحت غطاء قانوني مقابل عمولة كبيرة تحصل عليها.

زامبيا تصادر ذهبا وأمولا قادمة على متن طائرة من مصر

وكانت السلطات الزامبية قد ضبطت قبل نحو أسبوعين 127 كيلوغراما من “الذهب المشبوه“، ومجموعة من الأسلحة النارية، و126 طلقة ذخيرة، ونحو 5,7 ملايين دولار لدى هبوط الطائرة في لوساكا على أراضيها.

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وأعلنت هيئة مكافحة المخدرات أن الطائرة المستأجرة الوتي كانت قادمة من مطار القاهرة الدولي كانت تقل “بضائع خطرة”، في حين اعتقلت السلطات عددا من المتهمين كانوا على متنها، منهم ستة مصريين.
والإثنين، مثل خمسة مصريين وستة زامبيين أمام محكمة في زامبيا، على خلفية هبوط الطائرة المشبوهة.

وقالت هيئات مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون إن 11 مشتبها بهم، بينهم ضابط رفيع في الشرطة الزامبية، اعتقلوا في العاصمة، ووجهت إليهم تهمة “التجسس”.

تطور جديد في قضية طائرة زامبيا

وفي تطور جديد في القضية، تمكنت الشرطة في زامبيا من الوصول إلى مكان إخفاء مبلغ 3 ملايين دولار كان النصاب الزامبي المتورط في القضية شادريك كاساندا يخفيها مع صديقته.

وبحسب صحيفة “زامبيا أوبزيرفر“، فقد صادر الشرطة المبلغ ووجهت اتهامات جديدة الى “كاساندا” في قضية ما باتت تعرف بـ “طائرة الكنز المصرية“.

قضية طائرة زامبيا
قضية طائرة زامبيا
المصدرصحيفة "زامبيا أوبزيرفر",يوتيوب, وطن

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