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سوزان مبارك وفجر السعيد.. صورة غريبة ومهينة تتسبب بهجوم لاذع على الإعلامية الكويتية (شاهد)

سوزان ثابت أرملة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك تبلغ من العمر 82 عاما

كتب خالد السعدي
سوزان مبارك وفجر السعيد.. صورة غريبة ومهينة تتسبب بهجوم لاذع على الإعلامية الكويتية (شاهد)
فجر السعيد وسوزان مبارك
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في آخر ظهور لها، نشرت الإعلامة الكويتية فجر السعيد المتواجدة حاليا في مصر، صورة جمعتها مع سوزان ثابت، أرملة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وعبر خاصية “الاستوري” على حسبها في “انستغرام”، نشرت فجر السعيد صورتها مع سوزان ثابت والشهيرة بلقب “سوزان مبارك” والبالغة من العمر 82 عاما، وعلقت عليها بالقول:”مع ست الهوانم سوزان مبارك حبيبة قلبي وأرملة الغالي الله يرحمه”.

فجر السعيد مع سوزان مبارك
فجر السعيد مع سوزان مبارك

الغريب في الصورة أنه على الرغم من كبر سن سوزان مبارك والتي ظهرت عليها عوامل الزمن بشكل كبير في آخر ظهور لها حين إحياء الذكرى السنوية لوفاة زوجها، إلا أناه ظهرت بملامح غريبة ومظهر شبابي جدا.

مي العيدان تعيد نشر الصورة

ومن باب الاستغراب والتساؤل على ما يبدو، أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر الصورة على حسابها على “انستغرام” م أثار تفاعلا كبيرا على الصورة، وكشف حقيقتها.

مي العيدان تعيد نشر صورة فجر السعيد
مي العيدان تعيد نشر صورة فجر السعيد

انتقادات واسعة وسخرية

وكشف بعض المعلقين بأن الصورة تم التقاطها عبر تطبيق “فيس آب”، في حين وجه آخرون انتقادات لاذعة لفجر السعيد لتعمدها “تزييف” الحقيقة، واصفين الصورة بالمهينة لأرملة مبارك.

وفي هذا السياق، قالت متابعة منتقدة:” وكأننا لانعرف سوزان مبارك !!!!!! والله لو كانت صورة طبيعية كانت ستكون افضل مليون مرة من هذا الزيف والخداع”.

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وهاجمت متابعة أخرى فجر السعيد بالقول:” والله عيب حاطه فلتر لمره كبيرة ما تستحون”.

وعلى الرغم من الانتقادات، لم تخل التعليقات من السخرية، حيث علقت أحدهم قائلا:” عبالي لميس الحديدي”.

وسخرت أخرى من الصورة بالقول:” افتكرتها زوجة جاسم النبهان يخلق من الشبه أربعين”.

مقابلة فجر السعيد مع مبارك

وتربط الإعلامية الكويتية فجر السعيد علاقة متينة مع عائلة الرئيس المصري الراحل محمد حسن مبارك، وهو ما يدفعها للدفاع عنها بأي وسيلة ممكنة.

وكانت فجر السعيد قد فجت جدلا واسعا بعد إجرائها اول مقابلة صحفية مع حسني مبارك من داخل المستشفى العسكري بالمعادي عام 2015 أثناء فترة احتجازه على ذمة العديد من القضايا التي رفعت ضده في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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