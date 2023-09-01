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حياتنا

بـ”رقصة رونالدو”.. فتاة تتوسط حشدا شبابيا بالسعودية وتستعرض جسدها (فيديو)

انتقادات حادة لمظاهر الانحلال التي تغزو السعودية منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد

كتب خالد السعدي
بـ
رقصة رونالدو
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وطن- في حلقة جديدة من سلسلة التغير الكبير في مفاصل المجتمع السعودي المحافظ إثر السياسات التي ينتهجها ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه صادم لفتاة وسط حشد من الشباب.

وشوهدت في مقطع الفيديو، فتاة ترتدي تيشرت البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، وتؤدي رقصته التي يحتفل بها عند إحرازها أهدافا.

وظهرت الفتاة، وهي تستدير يمينا ويسارا وسط تجمع ضخم للشباب، فيما كانت تتوسطهم على نحو غير مألوف في المملكة، وسط تفاعل كبير وهي تستعرض نفسها أمامهم أثناء أدائها احتفال رونالدو.

الانحلال يغزو المملكة

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

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وتعج منصات التواصل الاجتماعي، بالكثير من مقاطع الفيديو التي تعبر عن هذا الانحلال، وتتنوع هذه المشاهد بين الرقص الجماعي والمختلط أو الأزياء غير الملائمة في الأماكن العامة، وغير ذلك من مشاهد الانحلال.

الترويج للمثلية في السعودية

وفي منتصف أغسطس الماضي، قال موقع “ذا هوليوود ريبورتر“، إنه في مشهد مناقض لما كانت عليه الحال قبل سنوات، أصبح الخليجيون يسافرون إلى السعودية لمشاهدة الأفلام السينمائية في دور العرض، وبالأخص فيلم “باربي” السخيف الذي يروج للمثلية الجنسية.

وقال التقرير، إنه في مؤشر على “الاتجاهات الثقافية التاريخية المعكوسة”، أصبحت السعودية مقصدا لمقيمين في بلدان خليجية، إذا كانوا يريدون تجاوز القيود الصارمة على السينما لديهم، ومشاهدة فيلم “باربي“.

فيلم باربي
فيلم باربي
المصدرتويتر، وطن

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