بطول 14 طابقاً وبوزن 208 أطنان.. بوتين يأمر بوضع صاروخ الشيطان-2 في الخدمة! (شاهد)

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وطن- كشف يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر أمرا بوضع أقوى صاروخ نووي من طراز هرمجدون في العالم، والذي يطلق عليه اسم “الشيطان-2″، في الخدمة القتالية.

ويعتبر “الشيطان-2” أحد أنظمة الصواريخ العابرة للقارات الذي لا يمكن إيقافه بسرعة تصل إلى 15880 ميلاً في الساعة، والمعروف لدى الروس باسم “سمارت”، وهو بحجم برج مكون من 14 طابقاً.

وأعلن يوري بوريسوف عن قرار الرئيس الروسي للطلاب في حدث تعليمي، قائلا: “لقد تم وضع مجمع سارمات الاستراتيجي في الخدمة القتالية”، دون أن يعطي تفاصيل إضافية، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان من المقرر أن يدخل الصاروخ الذي يبلغ وزنه 208 أطنان الخدمة في نهاية العام الماضي، لكنه تأخر بشكل غامض.

ووفقا للصحيفة، فقد تفاخر المروجون للدعاية الروسية بأن ضربة واحدة به يمكن أن تغرق بريطانيا تحت البحر.

وقالت الصحيفة إن الخطوة الروسية تأتي في الوقت الذي تعاني فيه روسيا من النكسات في الحرب في أوكرانيا، حيث تكتسب كييف الأرض وتخضع أراضي بوتين لهجمات متزايدة بطائرات بدون طيار.

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ويأتي هذا الإعلان أيضًا بعد فترة وجيزة من تعرض وكالة الفضاء الروسية لإهانة دولية بسبب مهمتها الفاشلة إلى القمر الشهر الماضي.

بوتين توعد الغرب بقرب وضع الشيطان-2 بالخدمة

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدد قبل تسعة أشهر قائلاً: “في المستقبل القريب، سيتم وضع صواريخ سارمات العابرة للقارات في الخدمة القتالية لأول مرة”.

وقال:”نحن نعلم أنه سيكون هناك تأخير معين في الوقت المناسب ولكن هذا لا يغير خططنا – كل شيء سيتم القيام به.”

وفي يونيو/حزيران، تفاخر قائلاً: “في المستقبل القريب، سيتم وضع منصات الإطلاق الأولى لصاروخ سارمات [الشيطان-2] المزودة بصاروخ ثقيل جديد في الخدمة القتالية”، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل سلاح هرمجدون برؤوس حربية نووية متعددة.

إجراء أول اختبار للشيطان-2

وتم الإعلان عن الاختبار الشامل الأول والوحيد المعروف للشيطان-2 من قاعدة بليسيتسك الفضائية وسط ضجة كبيرة بمجرد إجرائه في 20 أبريل 2022، مع مراقبة فلاديمير بوتين للتجربة عبر الفيديو.

وفي الشهر التالي، قال الرئيس السابق لوكالة روسكوزموس ديمتري روجوزين، الذي يُنظر إليه على أنه حليف وثيق لبوتين، إن ما يقرب من 50 صاروخًا من طراز “شيطان-2″، والتي كانت في مرحلة الإنتاج الضخم، ستكون قريبًا في الخدمة القتالية.

وفي أوائل يونيو/حزيران، كان من المقرر إجراء اختبار رئيسي لصاروخ باليستي عابر للقارات، وتم تحذير السكان المحليين بالقرب من نطاق اختبار كورا بالبقاء بعيدًا عن الموقع المستهدف في كامتشاتكا النائية.