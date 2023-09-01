بسمة بوسيل تهاجم الجزائر انتفاضاً وغضباً لمقتل شابين مغربين على يد البحرية الجزائرية (شاهد)

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وطن- عبرت العارضة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني عن غضبها من حادثة مقتل مغربيين واعتقال اثنن آخرين على أيدى قوات خفر السواحل الجزائرية.

ونشرت بسمة بوسيل عبر خاصية “الاستوري” في حسابها على “انستغرام” مقطع فيديو يوثق الحادثة وطفو إحدى الجثث على سطح الماء، مع إضافة تعلق هجومي على الجزائر.

وقالت بسمة بوسيل أنها امتنعت عن تحميل أغنية لها وطالبت الجميع بعدم تداولها ونشرها، معتبرة ذلك يجرح الخطر وحرام في ظل هذا الظرف.

رسالة بسمة بوسيل للجزائر

وفي رسالة وجهتها للجزائر، قالت بسمة بوسيل: “الله يهدي داك راس الحربة، حسبي الله ونعم الوكيل فيه”، مترحمة على من ماتوا واصفة إياهم بالشهداء.

العثور على جثة القتيل بلال كيسي

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات تتحدث عن مصرع مواطنين مغربيين بشاطئ السعيدية، و ذلك بعد تعرضهما لإطلاق نار خفر السواحل الجزائرية.

ووفقا لمصادرمغربية فإن القتيلين هما قيسي بلال ومشيور عبد العالي وكلاهما يتحدران من جماعة بني أدرار بعمالة وجدة.

ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار

انا لله وانا اليه راجعون 😢البحرية الجزائرئية تقتل شابين مغربيين رميا بالرصاص يحملان الجنسية الفرنسية بشاطئ السعيدية بعد دخولهما الحدود البحرية الجزائرية ببضعة امتار على متن جاتسكي #المغرب #الجزائر_دولة_ارهابية #الجزائر_نظام_ارهابي #العرب pic.twitter.com/84zDID8tFq — KaMaL (@Casanova498) August 31, 2023

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اعتقال ثالث

وأفادت وسائل الإعلام المغربية ان الشابين كانا برفقة ثلاثة من زملائهما، حيث قتلا ونجا ثالث يدعى إسماعيل سنابي وتم القبض عليه وإيداعه في الحبس الاحتياطي بمركز شرطة بورساي، دون معرفة مصير الاثنين الآخرين.

وقالت عائلة القتيل بلال كيسي أن جثة ابنهم جرفها البحر وتم انتشاله بالقرب من شاطئ السعيدية، في حين أن جثمان الضحية الثاني، عبد العالي مشوير، لا تزال على الساحل الجزائري بجانب النقطة الحدودية ببلدية بورساي التابعة لمدينة تلمسان.