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بسمة بوسيل تهاجم الجزائر انتفاضاً وغضباً لمقتل شابين مغربين على يد البحرية الجزائرية (شاهد)

البحرية الجزائرية قتلت الشابين المغربيين قيسي بلال ومشيور عبد العالي واعتقلت إسماعيل سنابي كانوا يستجمون بشاطئ السعيدية قبل أن تجرفهم التيارات البحرية للمياه الإقليمية للجزائر

كتب خالد الأحمد
مقتل شابين مغربين على يد البحرية الجزائرية
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وطن- عبرت العارضة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني عن غضبها من حادثة مقتل مغربيين واعتقال اثنن آخرين على أيدى قوات خفر السواحل الجزائرية.

ونشرت بسمة بوسيل عبر خاصية “الاستوري” في حسابها على “انستغرام” مقطع فيديو يوثق الحادثة وطفو إحدى الجثث على سطح الماء، مع إضافة تعلق هجومي على الجزائر.

وقالت بسمة بوسيل أنها امتنعت عن تحميل أغنية لها وطالبت الجميع بعدم تداولها ونشرها، معتبرة ذلك يجرح الخطر وحرام في ظل هذا الظرف.

رسالة بسمة بوسيل للجزائر

وفي رسالة وجهتها للجزائر، قالت بسمة بوسيل: “الله يهدي داك راس الحربة، حسبي الله ونعم الوكيل فيه”، مترحمة على من ماتوا واصفة إياهم بالشهداء.

رسالة بسمة بوسيل للجزائر
رسالة بسمة بوسيل للجزائر

العثور على جثة القتيل بلال كيسي

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات تتحدث عن مصرع مواطنين مغربيين بشاطئ السعيدية، و ذلك بعد تعرضهما لإطلاق نار خفر السواحل الجزائرية.

ووفقا لمصادرمغربية فإن القتيلين هما قيسي بلال ومشيور عبد العالي وكلاهما يتحدران من جماعة بني أدرار بعمالة وجدة.

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اعتقال ثالث

وأفادت وسائل الإعلام المغربية ان الشابين كانا برفقة ثلاثة من زملائهما، حيث قتلا ونجا ثالث يدعى إسماعيل سنابي وتم القبض عليه وإيداعه في الحبس الاحتياطي بمركز شرطة بورساي، دون معرفة مصير الاثنين الآخرين.

القتيلين هما قيسي بلال ومشيور عبد العالي
القتيلين هما قيسي بلال ومشيور عبد العالي

وقالت عائلة القتيل بلال كيسي أن جثة ابنهم جرفها البحر وتم انتشاله بالقرب من شاطئ السعيدية، في حين أن جثمان الضحية الثاني، عبد العالي مشوير، لا تزال على الساحل الجزائري بجانب النقطة الحدودية ببلدية بورساي التابعة لمدينة تلمسان.

المصدرفيسبوك ،رصد وتحرير وطن

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