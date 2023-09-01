الجمعة, سبتمبر 1, 2023
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الملك عبدالله غاضب بعد مقتل الفناطسة ويتحدث عن اعتقال ابنه اذا أطلق النار (شاهد)

ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله قدم التعازي لعشيرة الفناطسة وشدد على ضرورة التوقف عن هذه الظاهرة وأن يكون القانون سيد الموقف لمواجهتها

كتب سالم حنفي
الملك عبدالله الثاني
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وطن – بعد ساعات قليلة من جنازة الشاب حمزة الفناطسة الذي أطلق عليه نشطاء مواقع التواصل لقب “عريس الأردن” والذي قضى برصاص طائش خلال الاحتفال بحمام عرسه بمحافظة معان، انتشر مقطع فيديو للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يحذر فيه من عدم التساهل مع ظاهر إطلاق النار في المناسبات المختلفة.

وظهر العاهل الأردني متوسطا مجموعة كبيرة من السياسيين وشيوخ العشائر متحدثا بشكل حاسم حول ضرورة التوقف عن هذه الظاهرة محددا بإجراءات حاسمة ضد مرتكبيها.

وقال الملك عبدالله الثاني بحزم: “من اليوم وطالع ما فيه واسطات..ابن فلان أو ابن واحد بيفكر عنده منصب راح ناخذ الإجراءات”.

الملك يوعز للأجهزة الامنية بالتعامل بحسم حتى مع ابنه في حال أخطأ

وأضاف قائلا للتأكيد على انه لا تهاون في الأمر: “لا سمح الله ابني بيطلع في احتفال وبيرمي (يطلق نار) راح أطلب من الاجهزة الامنية ياخذوا نفس الإجراءات عليه”.

الأمير الحسين بن عبدالله يعزي بوفاة حمزة الفناطسة

وفي سياق التضامن الرسمي مع الضحية وعائلته وخاصة من العائلة الملكية، قدم العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، واجب العزاء إلى أهالي محافظة معان وعشيرة الفناطسة، بوفاة الشاب حمزة الفناطسة الذي توفي الأربعاء إثر إصابته بعيار ناري طائش خلال حمّام عرسه.

الأمير الحسين
الأمير الحسين يعزي بوفاة حمزة الفناطسة

وأعرب الأمير الحسين خلال زيارته بيت العزاء في محافظة معان، عن حزنه الشديد وعن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.

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وشدد ولي العهد على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية، للحدّ من ظاهرة استخدام العيارات النارية في الأفراح وان يكون القانون سيد الموقف وأن يكون الجميع جاد في تطبيقه.

حمزة الفناطسة
الشاب الأردني حمزة الفناطسة الذي قتل بعيار ناري في حمام عرسه

واختتم حديثه بحزم: “خلص هذا الموضوع بيكفي..هذا الأمر مش من عاداتنا ولا تقاليدنا الأصيلة”، مشددا على ضرورة الخلاص من هذه العادة (إطلاق النر في الاحتفالات).

وثيقة باسم حمزة الفناطسة لمحاربة الظاهرة

والتزاما بدعوة ولي العهد الأمير الحسين، أصدرت عشيرة الفناطسة وثيقة التزام باسم العريس القتيل حمزة الفناطسة، بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح ومقاطعة الافراح التي يتخللها إطلاق عيارات نارية، ودعت إلى نشرها في كافة أرجاء الأردن.

وثيقة باسم حمزة الفناطسة
وثيقة باسم حمزة الفناطسة لمحاربة ظاهرة إطلاق النار

وأكدت الوثيقة على أنه آن الاوان لمقاطعة المناسبات الاجتماعية التي يمارس فيها إطلاق العيارات النارية وذلك حضورا ومشاركة ومباركة.

وشددت الوثيقة على الاستجابة لتوجهات ومناشدات الدولة والقيادة للحفاظ على اروح وممتلكات المواطنين، معربة عن تأييدها لكل الإجراءات القضائية المشددة للقضائ على هذه الظاهرة.

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