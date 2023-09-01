الملكة رانيا وهي طفلة.. صورة نشرت تزامناً مع عيد ميلادها لن تصدق أنها هي! (شاهد)

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وطن- بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ53 نشرت حسابات متخصصة في نشر صور العائلة الهاشمية في الأردن، صورة نادرة للملكة رانيا العبدالله في مرحلة الطفولة.

وظهرت الملكة رانيا العبدالله في الصورة المنشورة وهي في عمر الـ6 سنوت تقريبا في حضن والدها الدكتور فيصل صدقي الياسين الذي توفي في مايو/آيار من العام الماضي.

ووفقا للصورة التي التقطت بالأبيض والأسود والتي يصعب على الكثير التعرف عليها منها، فقط ارتدت الملكة رانيا فستانا بحمالات عريضة ممزوجا باللونين الابيض والأسود كما أظهرته الصورة.

وظهرت الملكة انيا في الصورة بشعر قصير ذهبي اللون، دون أن تنسى أن ترسم ابتسامة عريضة لتضيف للصورة جمالا أكثر.

صور دراسة وتخرج الملكة رانيا

كما نشر الحساب صورة مجمعة للملكة رانيا في عمر الشباب، حيث احتوت على صورة لها خلال مشاركتها في يوم الكتاب السنوي للمدرسة الانجليزية في الكويت العام 1987.

كما تضمنت الصورة المجمعة صورة للملكة رانيا العبدالله وهي بثوب التخرج خلال تخرجها من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1991.

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زفاف الملكة رانيا والملك عبدالله

ولم ينس الحساب إضافة صورا توثق يوم زفاف الملكة رانيا العبدالله على العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حينما كان أميرا عام 1993.

الملكة رانيا وأبنائها الأربعة

كما نشر الحساب صورة مجمعة أخرى للملكة رانيا برفقة أبنائها الأربعة وهم أطفالا كل على حدة: الأمير الحسين والأميرة إيمن والاميرة سلمى والامير هاشم.

الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها مع نساء قرية حور في إربد

وكانت الملكة رانيا قد خطفت الأنظار بتواضعها وعفويتها أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ53 مع نساء قرية حور التابعة للواء قصبة إربد، حيث ظهرت تتفاعل معهن وتحتضنهن وتغني أغنية عيد الميلاد بمشاركتهن.

وتناولت ملكة الأردن، الحلويات المنزلية، والأطباق التي صنعها نساء القرية بأيديهن احتفالاً بعيد ميلادها.

يشار إلى أن الملكة رانيا العبدالله من مواليد 31 أغسطس/آب 1970، وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، وذلك وفقا لما أورده موقعها الرسمي على الإنترنت.

مولد الملكة رانيا العبدالله

وبدأت الملكة رانيا العبدالله ابنة الطبيب الفلسطيني الراحل فيصل صدقي الياسين حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات”.

وتزوجت الملكة رانيا من الملك عبدالله الثاني حينما كان أميرا في 10 يونيو/ حزيـران عام 1993، والذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/فبراير عام 1999.