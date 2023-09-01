الجمعة, سبتمبر 1, 2023
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رياضة

البرازيلي كوتينيو قريب من التوقيع مع الدحيل القطري

برشلونة سيحصل على 50% في حال انتقال البرازيلي كوتينيو إلى الدحيل القطري هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
انتقال كوتينيو إلى الدحيل القطري
البرازيلي كوتينيو لاعب أستون فيلا
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وطن- أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو 31 عاماً، لاعب برشلونة السابق، من الانتقال إلى صفوف نادي الدحيل القطري مع الساعات الأخيرة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر منصة x، بأن البرازيلي فيليبي كوتينيو قريب من التوقيع. مع نادي الدحيل، بطل الدوري القطري الممتاز ( دوري نجوم قطر) الموسم المنصرم.

انتقال كوتينيو إلى الدحيل القطري

كما وأوضح الإيطالي رومانو، بأنه في حال انتقال اللاعب كوتينيو إلى صفوف الدحيل القطري، فإن ناديه السابق برشلونة سيحصل على نسبة 50% من قيمة الصفقة.

‏وكان النجم البرازيلي كوتينيو قد لعب في صفوف نادي برشلونة. (البلوغرانا)، خلال الفترة ما بين 2018-2022، قادماً من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بصفقة قياسية بلغت نحو 120 مليون يورو.

من هو اللاعب فيليبي كوتينيو؟!

فيليبي كوتينيو كوريا، نجم كرة قدم برازيلي الجنسية، إلا أنه يحمل الجنسيتين البرتغالية والإسبانية، وهو من مواليد ال12 من شهر يونيو/ حزيران عام 1992. يلعب في مركز الجناح والوسط الهجومي.

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وبدأ البرازيلي كوتينيو مسيرته الكروية مع نادي إنتر ميلان الإيطالي في عام 2008، ثم الانتقال بعدها اللاعب على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي فاسكو دا غام البرازيلي وإسبانيول الإسباني.

كما وبعدها تعاقد معه نادي ليفربول في صيف 2013، ثم الانتقال بعدها إلى برشلونة عام 2018. لينتقل على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ عام 2019. ليوقع مع أستون فيلا في صيف 2022.

كوتينيو والدحيل القطري
النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب أستون فيلا

الدحيل القطري  

وفي سياق آخر، يستعد فريق الدحيل القطري بطل دوري نجوم قطر الموسم المنصرم، السبت، لمواجهة قوية. أمام الوصيف نادي العربي على ملعب (استاد الثمامة).

كما ويحتل فريق الدحيل في وصافة جدول الدوري القطري الممتاز. برصيد 6 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع السد المتصدر حتى يومنا هذا.

المصدروطن + فابريزيو رومانو / منصة X

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