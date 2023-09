البرازيلي كوتينيو قريب من التوقيع مع الدحيل القطري

- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو 31 عاماً، لاعب برشلونة السابق، من الانتقال إلى صفوف نادي الدحيل القطري مع الساعات الأخيرة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر منصة x، بأن البرازيلي فيليبي كوتينيو قريب من التوقيع. مع نادي الدحيل، بطل الدوري القطري الممتاز ( دوري نجوم قطر) الموسم المنصرم.

كما وأوضح الإيطالي رومانو، بأنه في حال انتقال اللاعب كوتينيو إلى صفوف الدحيل القطري، فإن ناديه السابق برشلونة سيحصل على نسبة 50% من قيمة الصفقة.

Al Duhail are now closing in on Philippe Coutinho deal! Final details to be sorted later today with Aston Villa then here we go 🟣🔵🇶🇦 #AVFC

Qatari side agreed personal terms with Coutinho one week ago, he didn’t listen to Betis/Besiktas.

Details being ironed out. #DeadlineDay pic.twitter.com/Rc6f5Qmb03

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023