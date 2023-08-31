هل ما زال بريغوجين على قيد الحياة حقا؟.. فيديو جديد لقائد فاغنر يثير بلبلة

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أظهر مقطع فيديو غير متوقع تم بثه خلال الساعات الماضية رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين داخل سيارة عسكرية بدت تسير مسرعة، وهو يتفاخر بنجاته من محاولات الاغتيال، مما زاد من الإشاعات التي تقول إن قائد المرتزقة الروسي ربما لا يزال على قيد الحياة.

وتم نشر اللقطات على قناة “Telegram” المرتبطة بمجموعة المرتزقة التابعة لبريغوجين يوم الأربعاء – بعد أسبوع من وفاته في حادث تحطم طائرة كان على متنها.

جدل وفاة “طباخ بوتين” لا يزال مستمرا

ووفق موقع “zenifer” قال بريغوجين البالغ من العمر 62 عاماً في المقطع الذي نشرته قناة “إن بي سي” التلفزيونية: “بالنسبة لأولئك الذين يناقشون ما إذا كنت على قيد الحياة أم لا، وكيف حالي- الآن عطلة نهاية الأسبوع، النصف الثاني من أغسطس 2023، أنا في أفريقيا”.

وأضاف الرجل المثير للجدل حياً وميتاً وهو يلوح بيده -بحسب الفيديو المتداول-: “بالنسبة للأشخاص الذين يحبون مناقشة تصفيتي، أو حياتي الخاصة، أو مقدار ما أكسبه أو أي شيء آخر – أخبرهم بأن كل شيء على ما يرام”.

وتم نشر اللقطات دون تعليق، بما في ذلك تفاصيل حول متى وأين تم تصويرها بالضبط.

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ملابس بريغوجين المموهة تثير الشك

وشوهد يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو مروع تم نشره بعد وفاته، وهو يناقش المخاطر التي تهدد حياته قبل أيام قليلة من تحطم طائرته الخاصة في روسيا.

ومع ذلك، فإن ملابس بريغوجين المموهة والقبعة المطابقة، إلى جانب الساعة الموجودة على معصمه الأيمن، تطابقت مع ظهوره في مقطع فيديو صدر في، 21 أغسطس، على ما يبدو من أفريقيا.

وكان هذا أول خطاب علني له منذ أن وصفه الرئيس فلاديمير بوتين، بأنه “خائن” بسبب تمرده الذي لم يدم طويلاً في يونيو – والأخير قبل إعلان وفاته في حادث تحطم طائرته الخاصة بعد يومين.

بريغوجين في أفريقيا

وتشير إشارة بريغوجين إلى “عطلة نهاية الأسبوع” في المقطع الأخير إلى أنه تم تصويره في الفترة ما بين 19 و20 أغسطس – قبل أيام فقط من مقتله رفقة كبار قادة فاغنر وحراسه الشخصيين في حادث تحطم طائرة في منطقة تفير في 23 أغسطس.

ونشرت قناة Gray Zone في وقت سابق ما وصفته ببعض الصور “الأخيرة” لبريغوجين من أفريقيا، والتي تظهره مع مجموعة كبيرة من الشباب السود.

وجاء في المنشور المصاحب أن الصور التقطت في جمهورية أفريقيا الوسطى “قبل وقت قصير من مغادرته إلى روسيا”.

وتطابقت ملابس بريغوزين المموهة وقبعته وساعته مع ملابسه في مقطع فيديو نُشر قبل أيام قليلة من تحطم الطائرة.

وأكد المسؤولون الروس، نقلاً عن الاختبارات الجينية، أن بريغوجين توفي في الحادث بحسب وكالة “رويترز”

ووري بريغوجين (62 عاما) الثرى في مقبرة على مشارف سان بطرسبرج يوم الثلاثاء.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية التي تحقق في كارثة الطيران، نقلاً عن الاختبارات الجينية، أن بريغوجين كان من بين الأشخاص العشرة الذين لقوا حتفهم في الحادث.