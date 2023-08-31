ميان بنت شهاب بن طارق تتصدر غلاف مجلة “فوغ”.. هذا ما ارتدته وعبرت عن فخرها به (شاهد)

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وطن- في ثاني جلسة تصوير لها هذا الشهر، تصدرت ميّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد، زوجة ولي عهد عمن ذي يزن بن هيثم بن طارق غلاف مجلة “فوغ العربية” لعدد سبتمبر/أيلول برفقة أميرتين من العائلات الملكية الخليجية.

وأبرزت المجلة الأميرات الثلاث، ميّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد من سلطنة عمان، والأميرة نورة الفيصل من المملكة العربية السعودية، و الشيخة دانة آل خليفة من مملكة البحرين بالزي التراثي الأصيل.

ووفقا للمجلة، فقد حاولت الأميرات الثلاث من خلال هذا الظهور أن يستعدن ذكرياتهن عن أزياء بلدانهن وما تتسم به من براعة وإتقان.

إطلالة ميان بنت شهاب بن طارق

وأطلت السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد بالثوب العماني المكون من فستان و بنطال و الوشاح الملفوف حول الرأس و يُسمى بالوقاية و اللحف .

كما ارتدت قلادات من الذهب تُسمى بالموريا و أساور اليد و تُسمى بالمشوكة و التيمبي و الحواجيل في القدم ( الخلاخيل ) و كلها تكون إما ذهب أو فضة، و ذكرت في حديثها للمجلة أن العرائس في المنطقة لا بد تتكون أزيائهم من هذه القطع و ألوان الزّي للعروس هو اللون الأخضر أو الزمردي كإشارة لمفاهيم الوفرة و النمو و البدايات الجديدة.

وقالت ميان آل سعيد: “أشعر بالفخر كلما ارتديت هذا الفستان. إنه يذكرني بطريقة ارتداء والدتي وجدتي وجداتنا له”.

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إطلالة الأميرة السعودية نورة الفيصل

من جانبها، أطلت الأميرة نورة الفيصل من السعودية، بالثوب النجدي و الأردان الواسعة و تطريز أو نقش الشالكي، مذكرة المجلة بأنها مصممة مجوهرات و مؤسسة لعلامة Nuun و الرئيسة التنفيذية الجديدة لمؤسسة Art of Heritage القديمة و الي يتمحور نشاطها على الحفاظ على التراث.

وقالت الأميرة نورة الفيصل في حديثها للمجلة: “التطريزات الجميلة في المنطقة تمتاز بأنها في غاية الإتقان وتضارع أي أزياء عالمية راقية. ومن دواعي فخري أن أمثّل السعودية وأحتفي بها بهذه الطريقة”.

إطلالة الشيخة دانا آل خليفة

أما الشيخة دانا آل خليفة فقد أطلت بالدراعة البحرينية، وما أضاف للقطعة فخامة و غلاء القيمة هو إضافة التطريز الثقيل على أطراف الثوب بالأكمام و أسفل الثوب مع وشاح التل الأسود مطرز بالفضة و تسمى طريقة التطريز هذه برش المطر أو المطر المنثور السعودي و من ضمنها الأزياء و عناصر أخرى.

وقالت الشيخة دانة آل خليفة: “في هذا العالم المتجانس للغاية الذي نعيش فيه، أشعرُ حين أرتديه [أي: الزي البحريني] بأنني بحرينية”.