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رياضة

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

الفرنسي بنزيما سيغيب عن قمة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال بسبب الإصابة

كتب فارس أبو شيحة
الهلال ضد الاتحاد في الكلاسيكو السعودي
الهلال والاتحاد في مباراة الكلاسيكو السعودي
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وطن- يلتقي فريق الهلال ضد الاتحاد، الجمعة، في مباراة مثيرة وقوية، في قمة الكلاسيكو السعودي من منافسات الجولة الخامسة، على أرض ملعب (استاد عبد الله الفيصل) في المملكة العربية السعودية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والاتحاد بقرار من حكم المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد

بينما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة السابعة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أما بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل أحداث المباراة القوية والصعبة بين كلا الفريقين في الكلاسيكو السعودي.

معلق مباراة الهلال ضد الاتحاد

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة قمة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، في منافسات الدوري السعودي روشن الممتاز لكرة القدم، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة الحصرية لمنافسات دوري روشن، المعلق التونسي رؤوف خليف أو السعودي فهد العتيبي.

كما وستنقل المباراة بين كلا الفريقين على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12562. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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تشكيلة الهلال ضد الاتحاد  

وسيدخل المدرب جورجي جيسوس، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الاتحاد السعودي، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع التشكيلة: ياسر الشهراني، علي آل البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كانو، مالكوم، روبن نيفيس، سالم الدوسري.

مركز الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش، ميشال  ديلغادو.

تشكيلة الاتحاد ضد الهلال

وسيلعب المدرب نونو سانتو، المباراة أمام منافسه الهلال في مباراة الكلاسيكو السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع التشكيلة: مهند الشنقيطي، هوساوي، شراحيلي، أحمد بالمسعود.

مركز الوسط: نغولو كانتي، فابينيو، إيجور كورونادو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، روماريو، جواو فيليبي.

كما وسيغيب عن التشكيلة النجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف الاتحاد السعودي بسبب الإصابة.

فريق الاتحاد السعودي
تدريبات الاتحاد استعدادا لمواجهة الهلال في الكلاسيكو السعودي

ترتيب الفريقين قبيل الكلاسيكو السعودي

ويعتلي فريق الاتحاد السعودي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 12 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف الأهلي صاحب المركز الثاني.

كما وجاء فريق الهلال في المركز الثالث من الترتيب برصيد 10 نقاط حتى الآن.

تدريبات الهلال السعودي
تدريبات الهلال استعدادا لمواجهة الاتحاد في الكلاسيكو السعودي
المصدروطن + الاتحاد السعودي تويتر + الهلال السعودي تويتر

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