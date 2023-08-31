الخميس, أغسطس 31, 2023
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منى فاروق تستغني عن حضن خالد يوسف وتستبدله بهذا الشيء أثناء النوم (فيديو)

منى فاروق أدت للمرة الثانية مناسك العمرة في محاولة منها لتخطي أزمة الفيديوهات الجنسية مع خالد يوسف

كتب رفيف عبدالله
منى فاروق تستغني عن حضن خالد يوسف وتستبدله بهذا الشيء أثناء النوم (فيديو)
منى فاروق وخالد يوسف
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وطن- تعرضت الفنانة المصرية منى فاروق، للتنمر والسخرية، بعد ظهورها في إعلان وهي تشتري دمية بطة عملاقة. وربطوا بينها وبين فضيحتها مع المخرج المصري خالد يوسف

وظهرت منى فاروق وهي تستعرض البطة العملاقة التي اشترتها وتتحدث عن مميزاتها.

“حبيتها موت”

واحتضنت منى فاروق البطة بقوة معبرة عن فرحتها بها وتقول: “الله فظيعة.. دي البطة اللي بناخدها في حضننا واحنا نايمين كده.. وطبعا في السفر.. وللأطفال جميلة.. أنا حبيتها موت”.

وكشفت منى أنها أرادت أن تشتري دمية البطة، لكن الشركة أرسلت لها دمية أخرى هدية معها، ولم تأخذ نقوداً منها على كلتا الدميتين.

لكن المتابعين سخروا من فضيحة منى فاروق، وقالوا إنها استبدلت حضن خالد يوسف ببطة عملاقة بطول 180 سم، أي أطول من المخرج المصري.

مناسك العمرة للمرة الثانية

وكانت منى قد أدت للمرة الثانية مناسك العمرة في محاولة منها لتخطي أزمة الفيديوهات الجنسية مع خالد يوسف.

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منى فاروق وخالد يوسف
منى فاروق في الحرم المكي

 

وعلقت منى فاروق على صورها في الحرم المكي أمام الكعبة المشرفة: “هنا حيث قلبي يتواجد”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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