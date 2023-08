متى موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 دور المجموعات والقنوات الناقلة؟!

- Advertisement -

وطن- ينتظر عشاق الكرة المستديرة في أنحاء العالم، نتائج مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 دور المجموعات، الخميس، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في مدينة موناكو الفرنسية.

وسينطلق حفل مراسم نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023-2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وستكون مراسم القرعة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس. عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت القاهرة (مصر)، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن تبث مراسم نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، على شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقلة الحصرية لمنافسات البطولة الأوروبية في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

The class of 2023/24 is confirmed ✅

#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/laymtlZ4vx

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2023