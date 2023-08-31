الخميس, أغسطس 31, 2023
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رياضة

متى موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 دور المجموعات والقنوات الناقلة؟!

مراسم حفل نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
دوري أبطال أوروبا 2023-2024
قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لدور المجموعات
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وطن- ينتظر عشاق الكرة المستديرة في أنحاء العالم، نتائج مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 دور المجموعات، الخميس، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في مدينة موناكو الفرنسية.

وسينطلق حفل مراسم نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023-2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

متى موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024؟!

كما وستكون مراسم القرعة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس. عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت القاهرة (مصر)، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023 دور المجموعات

ومن المقرر أن تبث مراسم نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، على شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقلة الحصرية لمنافسات البطولة الأوروبية في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

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كما وسبق إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2024. لدور المجموعات، خوض عدد من الفرق الأدوار التمهيدية  للتأهل إلى دور المجموعات، منذ ال27 من شهر يونيو/ حزيران الماضي.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

ويشهد نظام قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 لدور المجموعات، تواجد 32 فريقاً على مستوى القارة الأوروبية العجوز، حيث تأهلت 26 منها بشكل مباشر لدور المجموعات. فيما التحق 6 فرق أخرى بعد خوض مرحلة الأدوار التمهيدية (التأهيلية).

كما وستوزع الفرق ال32 المتأهلة إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024، على ثمانية مجموعات، حيث ستضم كل مجموعة على أربع  فرق.

وفق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وتصنيف الفيفا، يتواجد حامل اللقب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. برفقة 6 فرق من أبطال الدوريات الأوروبية الكبرى في المستوى الأول.

كما لا يمكن لأي فريق التواجد في مجموعة واحد مع فريق أخر من نفس البلد. كمثال: مانشستر سيتي مع أرسنال أو تشيلسي (إنجلترا).

وفي حفل الكشف عن مراسم نتائج القرعة لدو المجموعات، سيتم تحديد مواعيد كافة المباريات، بحيث ستأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمن النهائي بعدد النقاط.

فيما سيذهب أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثمانية بعد نهاية خوض مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، إلى بطولة الدوري الأوروبي لمواجهة صاحب المركز الثاني من أجل المنافسة على التأهل لدور ال16.

دوري أبطال أوروبا 2024 دور المجموعات
الفرق المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024

ومن المتوقع أن تنطلق مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. لهذا الموسم، في ال19 من شهر سبتمبر القادم، كما وستنتهي كالعادة مع في ال13 من شهر ديسمبر لهذا العام.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد توج بالنسخة الأخير على حساب إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف دون مقابل. الموسم المنصرم، كما ويبقى ريال مدريد الأكثر تتويجاً بتلك البطولة على مستوى القارة الأوروبية برصيد 14 لقباً.

المصدروطن + اليويفا / منصة X + دوري أبطال أوروبا / منصة X

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