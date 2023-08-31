للمرة الثانية خلال شهر.. زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يتجمد مكانه ويثير الذعر (شاهد)

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وطن- أظهر مقطع فيديو أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل قد تجمد لأكثر من 30 ثانية يوم الأربعاء خلال ظهور علني قبل أن يتم اصطحابه بعيدا، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال ما يزيد قليلا عن شهر.

وكان ماكونيل، 81 عامًا، يرد على أسئلة الصحفيين بعد حدث مع غرفة التجارة بشمال كنتاكي في كوفينجتون عندما تجمد في مكانه وأخذ يحدق في الفضاء ولم يرد على الصحفيين وغيرهم من الأشخاص القريبين منه.

وبعد أن اتصل به شخص آخر، استأنف ماكونيل التحدث لكنه احتاج إلى تكرار أسئلة الصحفيين عليه وأجاب فقط على سؤالين آخرين، في حين كان صوت ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأطول خدمة في التاريخ، مهتزًا وهادئًا.

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الامريكي ميتش ماكونيل "يتجمد" مؤقتا أمام الكامرات للمرة الثانية خلال أسبوع. pic.twitter.com/j6oLiPwzxg — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) August 30, 2023

وأثار الحادث تساؤلات جديدة بين أعضاء الكونجرس الجمهوريين والديمقراطيين بشأن بعض زملائهم المسنين، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز“.

وقال أحد مساعدي ماكونيل إن السيناتور سيتشاور مع طبيب قبل الحدث العام التالي، حيث من المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ من جديد يوم الثلاثاء بعد عطلة صيفية استمرت خمسة أسابيع.

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وقال المتحدث باسم ماكونيل: “شعر الزعيم ماكونيل بالدوار للحظات وتوقف مؤقتًا خلال مؤتمره الصحفي اليوم”.

ليست المرة الأولى

وكان الحادث مشابهًا للحادث الذي وقع في مبنى الكابيتول الأمريكي في 26 يوليو/تموز الماضي، عندما تجمد ماكونيل في منتصف مؤتمر صحفي وكان لا بد من اصطحابه بعيدًا، ثم عاد بعد عدة دقائق لإنهاء تلقي الأسئلة.

وبعد تلك الحادثة، قال أحد مساعدي ماكونيل إن السيناتور شعر بالدوار، و بعد يومين ، قال متحدث باسم ماكونيل إنه يعتزم البقاء في منصبه القيادي حتى انتخابات 2024.

يشار إلى ماكونيل تجمد في مكانه يوم الأربعاء بعد سؤاله عما إذا كان ينوي الترشح مرة أخرى في عام 2026، عندما تنتهي فترة ولايته البالغة ست سنوات.

ارتجاج في المخ

وكان ماكونيل قد تم تهميشه من مجلس الشيوخ بعد أن تعثر خلال حفل عشاء في واشنطن يوم 8 مارس وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من ارتجاج في المخ، كما أصيب بكسر بسيط في الضلع وتم نقله لاحقًا إلى مركز إعادة التأهيل، ثم عاد إلى مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان.

انتقادات لترشح كبار السن

وقال أغلبية من الأمريكيين، نحو 61%، في استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس في نوفمبر/تشرين الثاني، إنهم يشعرون بالقلق الشديد أو إلى حد ما من أن أعضاء الكونجرس أكبر سناً من أن يمثلوا الشعب الأمريكي.

غالبًا ما تأتي انتقادات السياسيين المسنين من الحزب السياسي المعاكس، لكن الممثلة الجمهورية مارجوري تايلور جرين نشرت فيديو ماكونيل على موقع X، تويتر سابقًا، مستشهدة به كمثال على “الأشخاص الذين لا يصلحون للمناصب”.

كما قال الممثل الديمقراطي دين فيليبس إن عائلة وأصدقاء وموظفي مجلس الشيوخ فاينشتاين وماكونيل كانوا يلحقون الضرر بهم وبالبلاد، ونشر على موقع X أنه “حان الوقت لتحديد فترات ولاية الكونجرس والمحكمة العليا”.

وشغل ماكونيل منصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ من عام 2015 إلى عام 2021 وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ منذ ذلك الحين. ويحظى الديمقراطيون، ومن بينهم ثلاثة مستقلين يصوتون معهم، بأغلبية 51 مقابل 49 في مجلس الشيوخ، عندما يكون جميع أعضاء مجلس الشيوخ حاضرين.