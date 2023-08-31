قهر الرجال.. فيديو مؤثر من السلطنة وتضامن واسع مع الشاب العماني داود

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وطن- تداول عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لمواطن عماني وهو يشكو عسر حاله واضطراره لممارسة مهن صغيرة، ولكنه ظهر بوجه بشوش وعزيز النفس مما خطف قلوب العمانيين لكونه رب أسرة ولا يملك وظيفة أو دخل ثابت لسد احتياجاتهم وقوت يومهم.

وأشار تقرير مصور عن المواطن الذي بدا وهو يضع فحم على مشوى في منطقة تقع على سفح جبل، أن الأحكام والظروف تجبر الإنسان أحياناً على فعل أشياء لا يريد فعلها لكن داود –اسم المواطن- لديه إصرار وأمل كبير.

من الأمور التي تعدمك في الحياة أنك تكون مسؤول عن أسرة وأنت لا تملك وظيفة أو دخل ثابت لسد احتياجاتهم وقوت يومهم، كان الله في العون. وبالرغم من ذلك إلا أن داوود يروي معاناته بروح راضية ووجه بشوش عزيزٌ وكريم.#كم_داوود_بيننا pic.twitter.com/Er4kujBmIG — يَعقُوبْ | Yaqoob (@yaqoobalbalush) August 31, 2023

وقال الشاب في الفيديو الذي حاز على مشاهدات قياسية وانتشر على نطاق واسع، أنه اضطر لبيع سيارته لتغطية تكاليف ولادة أحد أطفاله، وكشف أنه بدأ بعد ذلك بممارسة عمل تقطيع السمك وأحياناً كمنادٍ في سوق المواشي، واضطر لبيع جواله ليشتري مشاكيك للحم كي تكون مصدر رزق له.

تفاعل ودعوات لتوظيف العمانيين

وتفاعل عمانيون على منصات التواصل الاجتماعي، مع فيديو الشاب وحرصه على كسب لقمته بالحلال رغم ظروفه العصيبة.

وفي هذا السياق علق “سيف بن مسعود المعمري”: “أشهد إنك رجل أسأل الله أن يفتح لك باب من أبواب الرزق المبارك”.

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وطالب “أمجد الراشدي” من يهمه الأمر في سلطنة عمان من رجال الأعمال وأصحاب وكالات السيارات، دعم وتكريم الشاب العماني الذي ظهر في الفيديو بسيارة تقديراً لإخلاصه وعمله و روحه الطيبة.

إلى من يهمه الأمر في هذا البلد العزيز ، إلى رجال الأعمال وأصحاب وكالات السيارات،تكرماً نحتاج دعمكم بتكريم هذا الرجل بسيارة تقديراً لإخلاصه وعمله و روحه الطيبة . مشاهيرنا الكرام ، اذا حد منكم يتنازل بالسيارات المعروضة في حساباتكم كجوائز للمسابقات يسعدنا بذلك . pic.twitter.com/1cfNaTryT2 — أمجد الراشدي (@amj000d) August 31, 2023

فيما حث “بدر طالب” أصحاب الشركات للوقوف مع الحكومة وقفة جادة لتوظيف المسرحين والباحثين”.

وأردف :” يجب عليهم توظيف ابن البلد لأنهم الباقون في البلد والباقي راحلون”.

وتساءل “ابراهيم” عن عدد من هم في حالة داوود واستدرك : يجب أن نحل المشكلة من جذورها ” وعلى الحكومة-كما قال- التفكير في موضوع المناقصات الحكومية. وأعرب عن اعتراضه على إسناد المشاريع للشركات الاجنبية مطالباً بإسنادها المشاريع للشركات الوطنية ١٠٠٪ لتجنب مشكلة داوود وغيره “.

كم شخص معنا في عمان نفس حالت داود ؟ اكيد كثير

لازم نحل المشكلة من جذورها . الحكومة لازم تفكر في موضوع المناقصات الحكومية حال من تسندها !

انا ضد اسناد المشاريع للشركات الاجنبية و مع اسناد المشاريع للشركات الوطنية ١٠٠٪

عشان نتجنب مثل مشكلة داود و غيره — ابراهيم (@vDJXykqxd5Rk1Ls) August 31, 2023

وكانت سلطنة عُمان قد صُنِّفت في المركز الرابع عربيا في مؤشر أقل الدول من حيث البطالة بين الشباب في العالم، استنادا إلى البيانات المتاحة لعام 2021، وفق إحصاء جلوبال إيكونومي الإلكتروني الأمريكي.

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب في سلطنة عُمان 14.57% وذلك خلال عام 2021.