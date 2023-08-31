الخميس, أغسطس 31, 2023
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غادة عبدالرازق تمارس الإغراء بشكل صريح.. روب استحمام قصير يكشف المستور (شاهد)

انتهت غادة عبدالرازق من تصوير الحكاية الأولى من مسلسل "حدث بالفعل" وتحمل عنوان "تحت الحزام"

كتب رفيف عبدالله
غادة عبدالرازق تمارس الإغراء بشكل صريح.. روب استحمام قصير يكشف المستور (شاهد)
الفنانة المصرية غادة عبدالرازق
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وطن- عادت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، إلى جرأتها المعهودة من جديد، بجلسة تصوير غريبة، وثقت بها لحظة ما قبل وبعد ارتداء فستان السهرة.

ونشرت غادة عبدالرازق، صوراً في البداية وهي ترتدي روب استحمام قصير فقط، وكشفت جزءاً من كتفها في حركة إغراء واضحة.

جرأة غادة عبدالرازق
غادة تستعد لارتداء المجوهرات
جرأة غادة عبدالرازق
إغراء صريح من غادة

فستان سهرة

وكانت غادة قد صففت شعرها ووضعت مساحيق التجميل كاملةً وارتدت مجوهراتها أيضاً، قبل الفستان، مكتفية بتغطية نفسها بالروب.

جرأة غادة عبدالرازق
غادة في لحظة تأمل بفستانها

وفي الصور الأخرى، ارتدت غادة فستان سهرة باللون الأزرق الملكي، ولم تعلق بشيء سوى تفاصيل إطلالتها.

غادة عبدالرازق
ارتدت الفنانة فستان سهرة أزرق

حدث بالفعل

هذا وقد انتهت غادة عبدالرازق من تصوير الحكاية الأولى من مسلسل “حدث بالفعل”، وتحمل عنوان “تحت الحزام”.

وكشفت الفنانة المصرية أن الحكاية ستعرض في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، للمخرج هشام الرشيدي.

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غادة عبدالرازق
غادة بفستان سهرة
جرأة غادة عبدالرازق
الفنانة المصرية متألقة بالفستان النيلي

ويشاركها البطولة سلمى أبوضيف وخالد أنور وآخرون.

حوادث حقيقية

وأوضحت غادة أن المسلسل مقتبس من حوادث حقيقية حول الأزمات النفسية في المجتمع العربي.

وأضافت: “الحكاية مأخوذة عن قصة حقيقية ومُستندة إلى مصادر ووثائق نفسية معتمدة”.

ويضم المسلسل ثلاث حكايات، والثانية بعنوان “لو بعد حين” من بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا.

أما الثالثة حكاية “ريش أبيض” من بطولة ماجد المصري وآية سماحة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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