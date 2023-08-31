صور أسما شريف منير بالمايوه بعد حلاقة شعرها تشعل ضجة جديدة! (شاهد)

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وطن – لا تزال الضجة التي أحدثتها الإعلامية المصرية أسما شريف منير، بعد حلاقة شعرها، وحضورها الجريء في مهرجان القاهرة للدراما، يتصدر السوشال ميديا، حيث أطلت في أحدث ظهور بالمايوه خلال رحلة بحرية مع ابنتها.

ونشرت أسما شريف منير، عبر حسابها الرسميّ في انستغرام، مجموعة صور خلال تواجدها في رحلةٍ مع ابنتها على شواطئ الساحل الشمالي.

أسما شريف منير المايوه

وظهرت أسما شريف منير بملابس البحر “المايوه” خلال رحلتها البحرية .

وفي صورةٍ ثالثة، كانت الاعلامية المصرية تستمتع بأجواء البحر مع ابنتها .

وهاجم متابعون الإعلامية المصرية، بسب هذه الإطلالة، وكتب أحدهم تعليقاً على الصور: “اشكالك دي هي اللي ماشيه في البلد”. بينما هاجمها آخر بقوله: “كآبة المنظر وسوء المنقلب ولا شي عدل”.حسب تعبيره

وكانت أسما شريف منير نشرت مقطعاً مصوراً على حسابها في انستغرام، ظهرت فيه وتحلق شعرها باستخدام ماكينة حلاقة، وسط حالة صدمة وذهول عاشتها وهي تشاهد شعرها يتساقط على كتفيها، وهي تقوم بحلاقته.

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وتسبب قيام الاعلامية المصري بحلاقة شعرها، بجعلها تتصدر الترند في مواقع التواصل، لكنّ المتابعين أمطروها بكمّ كبيرٍ من التعليقات السلبية .

وظهرت أسما شريف منير حليقة الرأس، خلال حضورها مهرجان القاهرة للدراما، مرتدية ملابس جريئة تكشف بطنها.

ودافع والد أسما شريف منير عن ابنته قائلاً: “ايه الدوشة اللى أنتوا عاملينها دي. وايه الضجة اللى انتوا عاملينها، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟”.

وأردف: “إيه الغلط اللي هي عملته؟ تصرف عادي جدا مفيهوش أي حاجة”.

وأكد والد أسما شريف منير أنه يدعم ابنته دائماً. وقال: “اوعوا تفتكروا إني ممكن أجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي اللي مليش غيرها واللي بحبها”.