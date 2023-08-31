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رياضة

صدمة للسعوديين.. موقع مقرب من ليفربول يكشف تطورات مفاجئة في صفقة محمد صلاح

تقارير تحدثت في الساعات الماضية عن وصول صلاح إلى جدة اليوم لإتمام الصفقة لكن الموقع قلل من فرص إتمامها بشكل كبير

كتب خالد السعدي
صدمة للسعوديين.. موقع مقرب من ليفربول يكشف تطورات مفاجئة في صفقة محمد صلاح
محمد صلاح
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وطن- فجر موقع “ليفربول إيكو” المقرب من العملاق الإنجليزي، عن مفاجأة صادمة بشأن محاولة نادي الاتحاد السعودي خطف محمد صلاح وضمّه إلى صفوفه في سوق الانتقالات الحالي.

وقال الموقع، إن السعوديين بحاجة إلى تقديم عرض ضخم إذا كانوا يريدون التوقيع مع صلاح، موضحا أن إدارة الاتحاد إذا لم تقدم عرضا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، فإن الصفقة لم تتم.

وأضاف أن محمد صلاح لم يفعل أي شيء يوحي برغبته في الرحيل. ومع عدم وجود أي عطاءات، فالأمر كله افتراضي في الوقت الحالي.

لكن الموقع أشار في الوقت نفسه، إلى أنه في حال انتقال محمد صلاح لنادي الاتحاد السعودي، فإنّ الأمر لن يكون صادما، لكن في وقت آخر وليس في هذا الموسم.

انتقال محمد صلاح الى الاتحاد السعودي
انتقال محمد صلاح الى الاتحاد السعودي

واعتبر الموقع، أن قيمة 150 مليون جنيه إسترليني قد تكون كافية للتخلي عن صلاح، لكن وصول القيمة إلى 200 مليون فهذا يعزز من فرص بحث الأمر بطريقة أكثر جدية.

لماذا يظل صلاح صامتا؟

واعتبر الموقع، أنه ليس من مصلحة صلاح الحديث أمام وسائل الإعلام ليحسم جدل رحيله من عدمه، وبخاصة أن هناك احتمالًا قويًا بأن ينتهي به الأمر في المملكة العربية السعودية في وقت ما.

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وذكر “ليفربول إيكو”: “ربما يمكنه فقط الإشارة لما قاله وكيل أعماله في بداية الشهر. بالنسبة للجميع، لم يتغير شيء..ولم يتم تقديم عرض حتى الآن، وإذا حدث ذلك فمن المحتمل أن يتم قول الأمور علنًا”.

وكانت تقارير قد تحدثت في الساعات الماضية، عن أن صلاح سيتوجه اليوم الجمعة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لإتمام التعاقد مع فريق الاتحاد.

محمد صلاح سيتوجه الى السعودية لتعاقد مع الاتحاد
محمد صلاح سيتوجه الى السعودية لتعاقد مع الاتحاد

وقالت صحيفة عكاظ عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” (تويتر سابقا): “حسم المفاوض الاتحادي صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد، قادماً من ليفربول الإنجليزي، وسيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء الجمعة”.

وأبدى الاتحاد السعودي، استعداده لدفع 150 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع محمد صلاح، في محاولة قوية للتفاوض على صفقة صيفية أخيرة.

المصدرليفربول إيكو ،توتير ،رصد وتحرير وطن

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