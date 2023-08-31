رجوة آل سيف تحتضن حماتها الملكة رانيا.. والأمير الحسين يدعو لها (شاهد)

- Advertisement -

شارك ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، صورة حديثة له ووالدته الملكة رانيا العبد الله والأميرة رجوة آل سيف، وهنأ من خلالها والدته الملكة بعيد ميلادها الـ53، الذي يوافق يوم 31 أغسطس من كل عام.

وعلّق الأمير الحسين على الصورة، التي نشرها عبر حسابه الرسمي بانستغرام وظهر فيها ثلاثتهم مبتسمين، قائلا “یا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية.. كل سنة وأنتِ سعيدة وبألف خير”.

هكذا هنأ الأمير الحسين والدته الملكة رانيا بعيد ميلادها

واحتلفت ألوان إطلالاتهم بشكل لافت، فبينما تألق الأمير الحسين باللون الأسود، اختارت الملكة رانيا العبد الله ألوانا زاهية.

حيث ارتدت دجينز أزرق، مع قميص أبيض مع حقيبة يد صغيرة اختارت أن تكون بالأزرق كذلك.

أما الأميرة رجوة آل سيف، فتألقت بالكريمي في كامل إطلالتها مع حزام خصر عريض باللون الأسود أضفى رونقا خاصا على مظهرها.

الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها

وظهرت الملكة رانيا العبدالله، تحتفل بعيد ميلادها الـ53 في قرية حور التابعة للواء قصبة إربد.

- Advertisement -

وخطفت الملكة رانيا الأنظار بتواضعها وعفويتها أثناء احتفال نساء القرية بها، فظهرت تتفاعل معهن وتحتضنهن وتغني أغنية عيد الميلاد بمشاركتهن.

وتناولت ملكة الأردن، الحلويات المنزلية، والأطباق التي صنعها نساء القرية بأيديهن احتفالاً بعيد ميلادها.

وشاركت الملكة رانيا صوراً ومقاطع من زيارتها إلى سيدات مطبخ فريال الإنتاجي.