تغريدة لنجيب ساويرس توقع أن تثير اعتراض المسلمين.. والسيسي يدخل على الخط

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وطن- أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، حالة من الجدل بتغريدة له على موقع إكس، توقع هو شخصيا أن تثير “اعتراض المسلمين”، تحدث فيها عن السيد المسيح فيما دخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من خلال التفاعل مع التغريدة.

وقال ساويرس في تغريدة على موقع “إكس” (تويتر سابقا): “أنا عارف إن إخواتي المسلمين جايز يعترضوا على الكلام ده.. لكن أنا عندى قناعة إن العذراء التي بجلها وأكرمها القرآن الكريم باركت مصر عندما احتضنتها مصر هي والسيد المسيح عندما لجأت لمصر لكى تحمي ابنها وبالتالي مصر مبروكة”.

انا عارف ان اخوتى المسلمين جايز يعترضوا علي الكلام ده .. لكن انا عندى قناعة ان العذراء التي بجلها و اكرمها القرآن الكريم باركت مصر عندما احتضنتها مصر هي و السيد المسيح عندما لجأت لمصر لكى تحمي ابنها و بالتالى مصر مبروكة 🙏❤️ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 31, 2023

تفاعل واسع

أثارت تغريدة نجيب ساويرس، حالة من الجدل على إكس بين عدد من المغردين بينهم شخصيات مشهورة.

وكتب رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي محمود رفعت: “السيدة العذراء مقدسة عن المصريين وعلى رأسهم المسلمين الي كثير منهم ليومنا هذا يتباركون بالعذراء ويندرون لها رغم إن فترة الثمانينات والتسعينات دخل مفهوم مقلوب للإسلام في مصر لأسباب الكل يعرفها”.

وغرد رجل الأعمال أشرف السعد: “إيه اللي يزعل فى كده، إحنا كده متفقين مليون % وأكيد بركات السيد المسيح وسيدة نساء العالمين أمه من أسباب حماية مصر وعشان كده الرئيس السيسي مابيفوتش احتفال ميلاد المسيح كل سنة وشايل جميلهم فى رقبته وكل شعب مصر مقتنع نفس قناعتك”.

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وقالت الناشطة شذا رجب: “السيدة مريم العذراء الرسول صلي الله عليه و سلم قال كمل من النساء أربع أول واحدة ذكرها هي السيدة مريم رضي الله عنها.. وطبعا مفيش اعتراض علي الكلام بتاعك.. أنا بعشق سورة مريم في القرآن الكريم ولازم كل ليلة أصلي قيام الليل بالسورة دي علشان بتصبر النساء على الابتلاء اللي بيعشوه”.

وذكر محمد العبيد: “كلام صح وما بزعل .. نعم السيدة العذراء باركت مصر وقبلها سيدنا يوسف وبعدها ذكرت مصر بالقران مرارا وجمعت البركة والمجد في الديانات السماوية الثلاث فهنيئا لكم هذه البركة وبوركتم فيها. والله يديم المحبة يا أهل المحبة”.