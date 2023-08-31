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المرتزق عبدالجليل السعيد ينقلب على السعودية والإمارت ويكشف كيف ورطوه في عداء قطر (شاهد)

عبدالجليل السعيد كان دائم الحضور في وسائل الإعلام السعودية والإماراتية للهجوم على قطر حتى انه تم تخصيص برنامج كامل له

كتب سالم حنفي
المرتزق عبدالجليل السعيد ينقلب على السعودية والإمارت ويكشف كيف ورطوه في عداء قطر
المرتزق عبدالجليل السعيد
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمرتزق السوري عبد الجليل السعيد يندب حظه لما فعلته به السعودية والإمارات بعد أن جعلتاه بوقا لمهاجمة قطر خلال فترة الحصار الذي فرض عليها في يونيو/حزيران2017.

وظهر عبدالجليل السعيد معبرا عن غضبه وسخطه من حالة التجاهل والإهمال التي يتعامل بها من قبل المؤسسات الإعلامة السعودية والإماراتية عقب انتهاء الأزمة مع قطر.

وأكد في حديثه على أن جميع المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين ترفض التعامل معه والاستعانة به واستضافته بذريعة أنه كان يتطاول على قطر سابقا.

واعترف عبدالجليل السعيد بأن هجومه السابق على قطر وقيادتها كان بتكليف رسمي وتحريض من الجهات الإعلامية في السعودية والإمارات.

وعبر عن استيائه وغضبه من قطع رزقه، كاشفا عن ضغوط كبيرة تعرض لها سابقا حتى يمشي في سياق الهجوم على قطر بما يتماشى مع سياسة كلا البلدين في تلك الفترة التي ليست ببعيدة.

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واستنكر عبدالجليل السعيد وصفه بالمرتزق من قبل إعلاميين كبار في الخليج على الرغم من انهم هم من كانوا يطلبون منه الهجوم على قطر.

المرتزق عبدالجليل السعيد ينقلب على السعودية والإمارت
المرتزق عبدالجليل السعيد ينقلب على السعودية والإمارت

السعودية تفرد له برنامجا تلفزيونيا

وكانت السعودية قد أفردت للسعيد، برنامجا على قناة سعودي 24، التي نشطت خلال فترة الحصار الخليجي على قطر، وكان دائم الهجوم عليها، في تحليلات خلال استضافاته من قبل مذيعي القناة.

عبد الجليل السعيد مع أفيخاي أدرعي

يشار إلى أن عبد الجليل السعيد الذي شغل سابقا منصب مدير المكتب الإعلامي ، لمفتي سوريا سابقا أحمد بدر الدين الحسون قد تورط في لقاءات تطبيعية، خاصة مع الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، والذي استضافه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للقاء ما قال إنهم جرحى سوريون قبل سنوات.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن

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