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رياضة

أنسو فاتي إلى برايتون على سبيل الإعارة.. وهذه تفاصيل الصفقة مع برشلونة

انتقال نجم برشلونة فاتي إلى برايتون على سبيل الإعارة حتى صيف 2024

كتب فارس أبو شيحة
أنسو فاتي
النجم الإسباني أنسو فاتي لاعب نادي برشلونة
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وطن- ذكرت تقارير صحفية، عن توصل نادي برايتون الإنجليزي إلى اتفاق مع برشلونة، للحصول على خدمات النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي مع الساعات الأخيرة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة X، بشأن انتقال أنسو فاتي إلى نادي برايتون، ” أنسو فاتي إلى برايتون. ها ذا نحن نؤكد، لقد تم الاتفاق بين برايتون وبرشلونة، كما تم الكشف عنه سابقاً”.

انتقال أنسو فاتي إلى برايتون

وأضاف رومانو، ” تم الاتفاق الشفهي بين برايتون وبرشلونة على الصفقة، ولا يوجد شرط لخيار الشراء، كما أن صفقة الإعارة ستكون حتى يونيو 2024. الجزء الرئيسي من الراتب مغطى”.

وختم الإيطالي الموثوق تغريدته، ” تم حجز السفر الخميس، وبرايتون يريد التوقيع. مع اللاعب في أسرع وقت ممكن”.

من هو اللاعب أنسو فاتي؟!

أنسو فاتي، لاعب كرة قدم إسباني محترف، من أصول  أفريقية، فقد ولد في دولة غينيا بيساو في ال31 من شهر أكتوبر عام 2002 (20 عاماً)، يلعب في مركز الهجوم مع نادي برشلونة الإسباني.

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بدأت مسيرته الأكاديمية في عالم كرة القدم من بوابة نادي برشلونة. (البلوغرانا) عام 2009، قبل الصعود إلى الفريق الأول للنادي الكتالوني عام 2019.

الإسباني أنسو فاتي
اللاعب أنسو فاتي

كما ولعب مع فريق برشلونة في 79 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، مسجلاً 22 هدفاً مع الفريق الإسباني.

وتوج اللاعب فاتي مع برشلونة ب3 ألقاب  محلية، وهي الدوري الإسباني. وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، كما وحصد بطولة دوري الأمم الأوروبية العام الماضي مع منتخب إسبانيا.

يشار بأن عقد الإسباني أنسو فاني. صاحب القميص 10، ساري المفعول مع نادي برشلونة حتى ال30 من شهر يونيو/ حزيران عام 2027.

المصدروطن + فابريزيو رومانو / منصة X

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