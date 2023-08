أنسو فاتي إلى برايتون على سبيل الإعارة.. وهذه تفاصيل الصفقة مع برشلونة

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية، عن توصل نادي برايتون الإنجليزي إلى اتفاق مع برشلونة، للحصول على خدمات النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي مع الساعات الأخيرة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة X، بشأن انتقال أنسو فاتي إلى نادي برايتون، ” أنسو فاتي إلى برايتون. ها ذا نحن نؤكد، لقد تم الاتفاق بين برايتون وبرشلونة، كما تم الكشف عنه سابقاً”.

وأضاف رومانو، ” تم الاتفاق الشفهي بين برايتون وبرشلونة على الصفقة، ولا يوجد شرط لخيار الشراء، كما أن صفقة الإعارة ستكون حتى يونيو 2024. الجزء الرئيسي من الراتب مغطى”.

وختم الإيطالي الموثوق تغريدته، ” تم حجز السفر الخميس، وبرايتون يريد التوقيع. مع اللاعب في أسرع وقت ممكن”.

