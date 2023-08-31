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أناقة وأنوثة طاغية.. إطلالة لافتة للعمانية “ساروليتا” ملكة جمال الخليج (فيديو)

الإعلامية العمانية سارة أمبوسعيدية "ساروليتا" اختيرت في وقت سابق من العام الماضي، ضمن قائمة أفضل الإعلاميات الشباب في 2022

كتب خالد الأحمد
إطلالة لافتة للعمانية ساروليتا ملكة جمال الخليج
إطلالة لافتة للعمانية ساروليتا ملكة جمال الخليج
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وطن- ظهرت ملكة جمال الخليج سارة أمبوسعيدية المعروفة بلقب “ساروليتا”، بإطلالة جديدة لافتة خلال مشاركتها في أحد المعارض التسويقية، للأزياء ومنتجات التجميل.

وظهرت العمانية الفائزة بلقب “ملكة جمال الخليج” مؤخرا، وهي ترتدي ثوباً طويلاً بأكمام عريضة وطويلة مطرز الصدر باللون الأخضر، ولبست وشاحاً بذات اللون.

فيما وضعت على جذعها شعار المسابقة، وفي مشهد تال ظهرت في أحد أماكن التسوق وهي تجرب أحد العطور إلى جانب فتاة أخرى.

وعلقت سارة أمبوسعيدية “ساروليتا”، مدير التسويق في MRZvision، على الإطلالة التي نشرتها عبر حسابها بانستغرام :”لا شيء يرفع الروح أو يمنحها إحساسًا مطلقًا بالطفو والانتصار بقدر ما يتم استخدامه لتغيير حياة الآخرين.”

ملكة جمال الخليج

وكانت الإعلامية العمانية سارة أمبوسعيدية “ساروليتا” اختيرت في وقت سابق من العام الماضي، ضمن قائمة أفضل الإعلاميات الشباب في 2022.

ملكة جمال الخليج
ملكة جمال الخليج

كما اختيرت قبل أيام ضمن 11 امرأة فقط من حول العالم لتمثل الخليج في المسابقة العالمية “Mrs Universal Empire” بعد تلقيها دعوة شخصية من الشركة البريطانية العالمية المنظمة.

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ووفق وسائل إعلام عمانية كانت (ساروليتا) قد نجحت واجتازت معايير الاختيار ليتم اختيارها ممثلة لكل دول الخليج وتكون “ملكة جمال الخليج”.

سندريلا الخليج

وفي أحدث ظهور عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي في إنستغرام، شاركت “ساروليتا” سعادتها الغامرة مع متابعيها باللقب الخليجي والمرحلة التي بلغتها على مستوى العالم.

و”سارة أمبوسعيدية”، رائدة أعمال وخبيرة تجميل عمانية، كما أنها صاحبة شركة “ساروليتا”، وهي مذيعة ومعدة برامج تلفزيونية وإذاعية.

سارة أمبوسعيدية
سارة أمبوسعيدية

ونجحت في دخول قلوب جزء كبير من العمانيين بإطلالاتها الساحرة والأنيقة طيلة سنوات من عملها في المجال الإعلامي ولقبها البعض بساندريلا الخليج.

وهي مثال للمرأة التي تجمع بين النجاح في حياتها الشخصية، وأيضا في مختلف المجالات والأعمال الإعلامية والتطوعية والتوعوية والجمال والأناقة.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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