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أموال طائلة وكنوز مخبأة.. ثروة عائلة “بونغو” بين أيدي الجيش الغابوني (فيديو)

في عام 1967، أصبح "عمر بونغو" رئيساً للغابون، حيث حكم لأكثر من أربعة عقود حتى وفاته في عام 2009، ليخلفه ابنه "علي بونعو" في نفس العام

كتب فهمي الورغمي
أموال طائلة وكنوز مخبأة.. ثروة عائلة
ثروة عائلة بونغو بين أيدي الجيش الغابوني
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وطن- سلطت تداعيات الانقلاب الأخير، في الغابون، الضوء على الثروة الباهظة التي جمعها الرئيس المخلوع “علي بونغو أونديمبا” وعائلته.

وفي مقطع فيديو متداول، كشف مجموعة من العساكر الغابونيين الذين اقتحموا إحدى منازل العائلة عن مخبأ من الحقائب المملوءة بعملات مختلفة، بما في ذلك الفرنك الأفريقي والدولار واليورو، تتراوح قيمتها في حدود الـ 6.6 مليون دولار.

وتم العثور على الحقائب المليئة بحزم من الأوراق النقدية والفرنك الأفريقي والدولار واليورو في منزل “يان نجولو”، وهو رئيس ديوان “نور الدين بونغو”- الابن الأكبر للرئيس المخلوع علي بونغو.

انقلاب الغابون يُعرّي النخبة الفاسدة في البلاد

أثار هذا التسريب غضبًا واسع النطاق بين السكان، مما سلط الضوء بشكل أكبر على قضايا الفساد وعدم المساواة الاقتصادية وإساءة استخدام السلطة التي غالبًا ما تعاني منها الدول في أوقات الاضطرابات السياسية. ومن الواضح أن الانقلاب كان بمثابة نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي في البلاد.

انقلاب الغابون
انقلاب الغابون

مع بدء هدوء الغبار عن الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس، تحولت الأنظار إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي كان مختبئًا خلف جدران منزل عائلته.

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أعضاء الجيش الغابوني الذين تصرفوا بمزيج من الإحباط والرغبة في الشفافية، اقتحموا المقر وكشفوا عن كنز مذهل من الأوراق النقدية.

إن الحجم الهائل للأموال التي تم العثور عليها يثير تساؤلات، ليس فقط حول مصدر هذه الأموال ولكن أيضًا حول حجم الفساد والاختلاس الذي ربما حدث خلال نظام الرئيس المخلوع.

“عائلة بونغو” في الحكم منذ 1967

الجدير بالذكر أنه لم يحكم الغابون، سوى عدد قليل من الزعماء منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960 وتولى “ليون مبا” رئاسة البلاد.

علي بونغو
علي بونغو

في عام 1967، أصبح “عمر بونغو” رئيساً بعد وفاة مابا، حيث حكم لأكثر من أربعة عقود حتى وفاته في عام 2009، ليخلفه ابنه “علي بونعو” في نفس العام.

وأمس الأربعاء، 30 أغسطس/آب، فور إعلان لجنة الانتخابات فوز علي بونغو بالعهدة الثالثة من الانتخابات، بعد حصوله على 64,27% من الأصوات، أعلنت مجموعة من العسكريين عبر التلفزيون “إنهاء النظام القائم”، وإلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود “حتى إشعار آخر”.

وأعلن الانقلابيون أنهم قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليغوي نغويما رئيسا للبلاد للفترة الانتقالية.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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