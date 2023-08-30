هل سمات شخصيتك تخفي اضطرابا في الشخصية؟

- Advertisement -

وطن-يُؤثّر القلق، والاكتئاب، والإرهاق، وغيرها الكثير من المشاعر على الصحة النفسية وغالباً ما ترتبط باضطرابات الشخصية. فما الذي يمكن أن يكشف عن نقاط الضعف، وكيفية اكتشافها؟

في الحقيقة، توجد أساليب جديدة طُوّرت منذ عدة سنوات لتحديد ماهية هذه الاضطرابات، وما هي السمات الشخصية التي يمكن أن تشير إليها. ومن بينها اختبار يسمى بـ”الخمسة الكبار”، الذي تحدّث عنه أستاذ الطب النفسي ميشيل ليجويو، بحسب ما أفاد به موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

إن امتلاك شخصية يعتبر صفة إنسانية، ومع ذلك، فإن هذه السمات التي تكشف عن طريقتنا في الوجود، عندما تصبح مفرطة، يمكن أن نسميها اضطراب الشخصية، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقارب من 10% من الأشخاص يتأثرون بهذه الاضطرابات-التي عندما تكون معتدلة-لا تزعج من يعاني منها، ويمكن أن تقل مع مرور الوقت، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا مصدرًا لمشاكل نفسية عميقة، ما يسبب اضطرابات في الحياة الاجتماعية.

شخصية أم “خاصية”؟

تم تعريف هذه الاضطرابات بالتفصيل في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية DSM 5، وهو عمل مرجعي أنشأته الجمعية الأمريكية للطب النفسي. ولكن هناك طرق أخرى لتحديد ما إذا كان الشخص يتمتع بشخصية بسيطة أم أنه “مزاجي”. ومن بين هذه الأساليب هناك ما يسمى بـاختبار “الخمسة الكبار”.

ماذا يقول هذا الاختبار الشهير وما هي المعايير التي يعتمد عليها؟

هذه إحدى الطرق لمعرفة ما إذا كنت تعاني من اضطرابات الشخصية أم لا، وكما يقول الطبيب النفسي، البروفيسور ميشيل ليجويو، هي قبل كل شيء أداة “تسمح لك بعدم وصف شخص ما بسرعة كبيرة”، نقلاً عما ترجمته “وطن“.

- Advertisement -

الأبعاد الخمسة للشخصية

1- المعيار الأول، أول هذه الأبعاد الخمسة للشخصية، هو الانبساط. “إنه يحدد الانفتاح على الآخرين، والقدرة على إقامة علاقات اجتماعية جيدة، ومعرفة كيفية التعبير عن مشاعر الفرد”، بحسب ما أكّده البروفيسور ليجويو. كما قال: “من الواضح أن الاضطراب يوجد عندما نشعر بالانطواء، أي عندما يحتفظ الشخص بكل شيء لنفسه، أو لا يتمكن من التعبير عن نفسه أو يشعر بالأسى من حقيقة تعبيره”.

2- البعد الآخر، وهو الاستقرار العاطفي، وهو الذي يسمح لك بمواجهة تقلبات الحياة وتحدياتها. “إنه حقًا ما يصنع الفرق بين أولئك الذين، بشكل عام، في حالة جيدة، والذين ليسوا قلقين أو مكتئبين، وأولئك الذين سيكونون دائمًا في هزات عاطفية، ويمرون بمراحل من الحزن أو القلق أو الاكتئاب”، وفقًا للبروفيسور ليجويو. وتتطلب مثل هذه الحالات، حسب قوله، “مقاربة طبية لمعرفة ما إذا كان عدم الاستقرار العاطفي هذا ليس مؤشرا على مرض مميز”.

3- المعيار الثالث هو الانفتاح على التجربة، “القدرة على تحمل عدم اليقين”، وحسبمل قاله الطبيب النفسي الذي أخذ على سبيل المثال ما حدث خلال الأزمة الصحية “كوفيد-19”. “رأينا في ذلك الوقت أولئك الذين أصيبوا بالشلل التام لأن الأمور لم تكن تسير كالمعتاد، والذين أصبحت الحياة بالنسبة لهم معقدة، في المقابل، هناك من تمكن من الانفتاح على أخبار التجارب، وهو عامل حماية، حتى المرونة”.

4- البعد الرابع؛ وهو الضمير، ويعرف بأنه ميل الشخص إلى أن يكون منظماً وموثوقاً. “هذا البعد هو ما نسميه الشعور بالتماسك، حقيقة اكتشاف أن ما نقوم به متماسك فيما يتعلق بقيمنا، وبتجربة الشخص، وهناك أيضًا في هذا البعد فكرة المعنى، والقدرة على لإعطاء كل من الإجراءات التي ننفذها معنى، أي دمج حياتنا اليومية في أهدافنا طويلة المدى، وهو أمر مهم بشكل خاص في الممارسة المهنية.

5- وآخر هذه الأبعاد الخمسة اللطافة. هذا البعد مهم، فهو عبارة عن القدرة على التواصل مع الآخرين، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، ويشبه إلى حد ما الانبساط، ولكنه أيضًا يحدد التعاطف، والقدرة على الشعور بمشاعر الآخرين؛ يجب ألا نعتقد أن ما يجعلنا مقبولين هو ما نقوله أو ما نعبر عنه، ما يجعلنا ممتعين هو معرفة كيفية الاستماع للآخرين، ومعرفة كيفية الاتفاق معهم؛ ويضيف الطبيب: “إن اللذة تأتي من فهمنا للآخر أكثر من كونها من نوع العرض الذي قد نقدمه والذي من شأنه أن يجعلنا ممتعين أو لا”.

“ليس لدينا ما هو جيد أو سيئ في هذا النوع من اختبارات الشخصية”

بناء على هذه المعايير، هل نحن أشخاص “طبيعيون” أم أننا نعاني من اضطرابات في الشخصية؟ “ليس لدينا ما هو جيد أو سيئ، أوضح البروفيسور ليجويو، في الأساس، عندما نجتاز هذا النوع من الاختبار، نكون جميعًا في المنتصف قليلاً، ولدينا ميول”.

هذا الاختبار؛ هو فرصة للطبيب النفسي لإعادة تأكيد حدود هذه الأدوات، حتى التصنيف الوارد في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM 5): “من السهل جدًا تصنيف الشخصية! علاوة على ذلك، حتى مؤلفو الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية يذكروننا بأنه أداة بحث، وإحصائية ولكنها ليست دليلًا سريريًا بأي حال من الأحوال!

وفي الواقع، يلخص هذا الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية مفاتيح معرفة ما إذا كان لديك شخصية مرضية أم لا في أربعة أسئلة: الأول، هل أنا قادر على معرفة من أنا، وما الذي يهمني حقًا وما الذي لا يهمني؟ وهذا أساس هويتي العميقة؛ والسؤال الثاني، هل أنا قادر على تقرير المصير، هل أنا قادر على التفكير بشكل بناء والمضي قدماً؛ والثالث، هل لدي القدرة على التعاطف، وأعرف كيف أضع نفسي في مكان الشخص؟ والرابع هو هل أتسامح مع العلاقة الحميمة، هناك أشخاص جذابينكثيرًا ولكن بمجرد أن يدخل شخص ما إلى حياتهم، لا يمكنهم تحمله، وهذا ممكن في الصداقة، أو في العمل، ولكن لا يمكن أن يحدث هذا في العلاقة الحميمة.