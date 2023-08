محمد صلاح يلتقط صوراً من آثار بلاده المسروقة في أحد متاحف لندن (صور)

- Advertisement -

وطن – التقط النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عدداً من الصور مع آثار بلاده الفرعونية المسروقة في أحد المتاحف الخاصة بالآثار في العاصمة البريطانية (لندن).

ونشر المصري صلاح، عدة صور عبر حسابه الشخصي على منصة X ، خلال زيارة له في أحد المتاحف الخاصة بالأثار التي تعود إلى الحضارة الفرعونية المصرية.

وعلق لاعب نادي ليفربول صلاح، على الصور التي التقطها مع قطع أثرية تعود إلى الحضارة الفرعونية المصرية، “أن أكون سائحاً في لندن في يوم إجازتي”.

وتتواجد الكثير من الآثار التي تعود إلى الحضارة المصرية القديمة في العديد من المتاحف المشهورة في القارة الأوروبية العجوز. حيث أن عدداً من الآثار ذهبت بطرق غير مشروعة (سرقة).

Being a tourist in London on my day off. pic.twitter.com/QD88PjGPqH

— Mohamed Salah (@MoSalah) August 29, 2023