محمد صلاح يلتقط صوراً من آثار بلاده المسروقة في أحد متاحف لندن (صور)

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وطن – التقط النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عدداً من الصور مع آثار بلاده الفرعونية المسروقة في أحد المتاحف الخاصة بالآثار في العاصمة البريطانية (لندن).

ونشر المصري صلاح، عدة صور عبر حسابه الشخصي على منصة X ، خلال زيارة له في أحد المتاحف الخاصة بالأثار التي تعود إلى الحضارة الفرعونية المصرية.

محمد صلاح مع آثار بلاده المسروقة

وعلق لاعب نادي ليفربول صلاح، على الصور التي التقطها مع قطع أثرية تعود إلى الحضارة الفرعونية المصرية، “أن أكون سائحاً في لندن في يوم إجازتي”.

وتتواجد الكثير من الآثار التي تعود إلى الحضارة المصرية القديمة في العديد من المتاحف المشهورة في القارة الأوروبية العجوز. حيث أن عدداً من الآثار ذهبت بطرق غير مشروعة (سرقة).

Being a tourist in London on my day off. pic.twitter.com/QD88PjGPqH — Mohamed Salah (@MoSalah) August 29, 2023

لا اتفاق بين محمد صلاح والاتحاد السعودي

وفي سياق آخر، لم يتوصل نادي الاتحاد السعودي إلى اتفاق نهائي مع المصري محمد صلاح، لقبول عرضه المغري قبيل أيام تفصلنا عن إغلاق سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو).

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وكان مدرب نادي ليفربول الألماني يورغن كلوب، قد حسم أمر مستقبل محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي، في البقاء مع الريدز هذا الموسم بنسبة 100%. أي بمعنى فشل صفقة انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي الممتاز.

كما أنّه بحسب التقارير الصحفية السعودية، فإن العرض الذي تقدم به الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي روشن الممتاز للموسم الماضي، يقدر ب300 مليون يورو، سيحصل منها ليفربول على 100 مليون يورو. إلا أن الأمر لم يحسم بعد.

ويرتبط المصري صلاح بعقد مع نادي ليفربول يمتد حتى صيف 2025. حيث تم الموافقة على تجديد عقده مع النادي الصيف الماضي، براتب أسبوعي يقدر ب350 ألف جنيه أسترليني.

وكان نادي الاتحاد السعودي قد حقق الفوز النظيف على نظيره الوحدة، في المباراة الماضية بثلاثية نظيفة دون رد.

كما ويستعد الاتحاد للمواجهة القوية القادمة أمام الهلال في الكلاسيكو، في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز مع نهاية هذا الأسبوع.

كما يعتلي فريق الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 12 نقطة. متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف الأهلي صاحب المركز الثاني حتى يومنا هذا.