الأربعاء, أغسطس 30, 2023
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رياضة

محمد صلاح يلتقط صوراً من آثار بلاده المسروقة في أحد متاحف لندن (صور)

المصري صلاح يزور أحد متاحف الأثار القديمة في لندن خلال إجازته الأسبوعية

كتب فارس أبو شيحة
محمد صلاح لاعب ليفربول في أحد متاحف الأثار في لندن
محمد صلاح يزور أحد متاحف الأثار الفرعونية المصرية في لندن
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وطن – التقط النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عدداً من الصور مع آثار بلاده الفرعونية المسروقة في أحد المتاحف الخاصة بالآثار في العاصمة البريطانية (لندن).

ونشر المصري صلاح، عدة صور عبر حسابه الشخصي على منصة X ، خلال زيارة له في أحد المتاحف الخاصة بالأثار التي تعود إلى الحضارة الفرعونية المصرية.

محمد صلاح مع آثار بلاده المسروقة 

وعلق لاعب نادي ليفربول صلاح، على الصور التي التقطها مع قطع أثرية تعود إلى الحضارة الفرعونية المصرية، “أن أكون سائحاً في لندن في يوم إجازتي”.

وتتواجد الكثير من الآثار التي تعود إلى الحضارة المصرية القديمة في العديد من المتاحف المشهورة في القارة الأوروبية العجوز. حيث أن عدداً من الآثار ذهبت بطرق غير مشروعة (سرقة).

لا اتفاق بين محمد صلاح والاتحاد السعودي

وفي سياق آخر، لم يتوصل نادي الاتحاد السعودي إلى اتفاق نهائي مع المصري محمد صلاح، لقبول عرضه المغري قبيل أيام تفصلنا عن إغلاق سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو).

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وكان مدرب نادي ليفربول الألماني يورغن كلوب، قد حسم أمر مستقبل محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي، في البقاء مع الريدز هذا الموسم بنسبة 100%. أي بمعنى فشل صفقة انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي الممتاز.

كما أنّه بحسب التقارير الصحفية السعودية، فإن العرض الذي تقدم به الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي روشن الممتاز للموسم الماضي، يقدر ب300 مليون يورو، سيحصل منها ليفربول على 100 مليون يورو. إلا أن الأمر لم يحسم بعد.

قطع أثرية تعود إلى الحضارة الفرعونية في أحد متاحف لندن
قطعة أثرية تعود إلى الحضارة الفرعونية المصرية في أحد متاحف لندن

ويرتبط المصري صلاح بعقد مع نادي ليفربول يمتد حتى صيف 2025. حيث تم الموافقة على تجديد عقده مع النادي الصيف الماضي، براتب أسبوعي يقدر ب350 ألف جنيه أسترليني.

وكان نادي الاتحاد السعودي قد حقق الفوز النظيف على نظيره الوحدة، في المباراة الماضية بثلاثية نظيفة دون رد.

كما ويستعد الاتحاد للمواجهة القوية القادمة أمام الهلال في الكلاسيكو، في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز مع نهاية هذا الأسبوع.

أثار تعود للحضارة الفرعونية المصرية
قطعة أثرية تعود للحضارة الفرعونية المصرية في لندن

كما يعتلي فريق الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 12 نقطة. متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف الأهلي صاحب المركز الثاني حتى يومنا هذا.

المصدروطن + محمد صلاح / منصة X

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