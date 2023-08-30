كيف يمكن حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في قمة الكلاسيكو السعودي؟!

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وطن- يتساءل عشاق ومحبو كرة القدم السعودية في أرجاء المعمورة، عن كيفية حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال المرتقبة، الجمعة، في قمة الكلاسيكو السعودي من منافسات الجولة الخامسة.

وستقام مباراة الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد والهلال، على ميدان ملعب (استاد عبد الله الفيصل)، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين.

توقيت مباراة الاتحاد والهلال

بينما ستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون مباراة الكلاسيكو السعودي في تمام الساعة العاشرة مساءً.

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب تونس، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

ويمكنكم حجز تذاكر مباراة الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد والهلال، على الموقع الرسمي لنادي الاتحاد السعودي، وهو الوسيلة الوحيدة لشراء تذاكر المباراة. واختيار الفئة التي تريدون الحصول عليها، ثم بعدها دفع ثمن التذكرة عبر البطاقات الإلكترونية المتاحة في الموقع.

🎫 تذاكر مباراة #الاتحاد_الهلال ضمن مباريات الجولة 5 من دوري روشن للمحترفين متاحة لكم عبر : 👇🏼🏆https://t.co/EX4c7DVZta pic.twitter.com/iWBnd345ix — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 29, 2023

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أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في قمة الكلاسيكو من منافسات الجولة الخامسة للدوري السعودي روشن الممتاز، من 30 ريال سعودي وحتى 2000 ريال سعودي، كما وجاءت الفئات على النحو الآتي:

درجة A: ثلاثون ريال سعودي.

درجة B: مائة ريال سعودي.

التذكرة الفضية: 1000 ريال سعودي.

التذكرة الذهبية: 2000 ريال سعودي.

وكان الاتحاد السعودي قد فاز في المباراة الماضية على الوحدة بثلاثية نظيفة دون مقابل في منافسات الدوري السعودي روشن. كما هو الحال لفريق الهلال السعودي الذي حقق الفوز على الاتفاق بهدفين نظيفين.

ترتيب الفريقين قبيل مباراة الكلاسيكو السعودي

ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي روشن الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما جاء الفريق المنافس الهلال السعودي في المركز الثالث برصيد 10 نقاط للموسم الجاري.