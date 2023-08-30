فيديو لرونالدو يظهر شكوى من تعرضه للاضطهاد في الملاعب السعودية

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وطن- انتشر مقطع فيديو مثير، للبرتغالي كريستيانو رونالدو تم التقاطه خلال مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي، والتي أقيمت مساء الثلاثاء، وحسمها العالمي برباعية.

ويُظهر الفيديو، ما يمكن اعتباره شكوى من رونالدو من تعرضه للاضطهاد في الملاعب السعودية، حيث كان يعترض على أحد القرارات التحكيمية خلال المباراة.

وشوهد رونالدو وهو يحتد بشدة على حكم المباراة، ويقول: “دائمًا القرارات (تكون) ضدي .. اللعنة”، في فُسِّر على أنه اضطهاد تحكيمي يتعرض له النجم البرتغالي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الأسطورة كرستيانو رونالدو: دائمًا القرار ضدي .. اللعنة.

pic.twitter.com/fkTU31VoWT — عمرو (@bt3) August 29, 2023

ويُشيد سعوديون وتحديدا من مشجعي نادي النصر، بحالة الشغف التي يعيشها “الدون” مع النصر، والتي يصفونها بأنها غير متوقعة، في ظل الحالة الجديدة التي أصبح عليها الدوري بعد استقطاب نجوم عالميين.

فوز النصر على الشباب

وحسم النصر السعودي، ديربي الرياض بفوز عريض على نادي الشباب انتهى برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

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وسجل أهداف المباراة، رونالدو (في الدقيقتين 13 و38) والسنغالي ساديو ماني (في الدقيقة 41) وسلطان الغنام (في الدقيقة 80).

اهداف مباراة النصر والشباب (4-0) الدوري السعودي 🔥 pic.twitter.com/R4yJkVkCI7 — walid_cr7 (@7crWal) August 30, 2023

وبههذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، فيما توقف رصيد الشباب عند نقطتين في المركز 17.

رونالدو يتصدر قائمة الهدافين

ويتصدر رونالدو حاليا، جدول ترتيب الهدافين، برصيد خمسة أهداف، مقابل أربعة أهداف لزميله ماني، ومثلها للاعب الاتحاد عبد الرزاق حمد الله، ومالكون لاعب الهلال.