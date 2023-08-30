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فيديو لرونالدو يظهر شكوى من تعرضه للاضطهاد في الملاعب السعودية

الدون قاد النصر لفوز ساحق على الشباب وتصدر قائمة الهدافين

كتب خالد السعدي
فيديو لرونالدو يظهر شكوى من تعرضه للاضطهاد في الملاعب السعودية
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وطن- انتشر مقطع فيديو مثير، للبرتغالي كريستيانو رونالدو تم التقاطه خلال مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي، والتي أقيمت مساء الثلاثاء، وحسمها العالمي برباعية.

ويُظهر الفيديو، ما يمكن اعتباره شكوى من رونالدو من تعرضه للاضطهاد في الملاعب السعودية، حيث كان يعترض على أحد القرارات التحكيمية خلال المباراة.

وشوهد رونالدو وهو يحتد بشدة على حكم المباراة، ويقول: “دائمًا القرارات (تكون) ضدي .. اللعنة”، في فُسِّر على أنه اضطهاد تحكيمي يتعرض له النجم البرتغالي.

ويُشيد سعوديون وتحديدا من مشجعي نادي النصر، بحالة الشغف التي يعيشها “الدون” مع النصر، والتي يصفونها بأنها غير متوقعة، في ظل الحالة الجديدة التي أصبح عليها الدوري بعد استقطاب نجوم عالميين.

اضطهاد رونالدو في الملاعب السعودية
اضطهاد رونالدو في الملاعب السعودية

فوز النصر على الشباب

وحسم النصر السعودي، ديربي الرياض بفوز عريض على نادي الشباب انتهى برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

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وسجل أهداف المباراة، رونالدو (في الدقيقتين 13 و38) والسنغالي ساديو ماني (في الدقيقة 41) وسلطان الغنام (في الدقيقة 80).

وبههذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، فيما توقف رصيد الشباب عند نقطتين في المركز 17.

رونالدو يتصدر قائمة الهدافين

ويتصدر رونالدو حاليا، جدول ترتيب الهدافين، برصيد خمسة أهداف، مقابل أربعة أهداف لزميله ماني، ومثلها للاعب الاتحاد عبد الرزاق حمد الله، ومالكون لاعب الهلال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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