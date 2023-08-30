فيديو صادم لسيارة سعودية قُسِمت نصفين في غضون ثوانٍ

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وطن- بث ناشطون سعوديون، مقطع فيديو وُصف بـ”الصادم”، بعدما أظهر حادثة قسمت سيارة نقل نصفين في غضون ثوانٍ قليلة.

وأظهر المقطع لحظة سقوط حزمة من “الحديد المسلح” على سيارة، حيث شوهد لودر عملاق يعمل على رفع “الحديد” إلى سقف إحدى البنايات التي يتم تشييدها.

وفشلت عملية رفع حزمة الحديد التي يبدو أن اللودر لم يتحمل وزنها الثقيل، لكن لسوء الحظ أنها سقطت على سيارة نقل صغيرة، شوهدت وهي تُقسَم نصفين جراء الحادثة.

الحمدلله السيارة ما فيها ركاب pic.twitter.com/okL6P0IGao — أحمد الرحيلي (@alruhaily_a) August 29, 2023

وقال شهود عيان، إن عمال بناء كان يباشرون تشييد فيلا، وتحديدا كانوا يعملون على إنهاء الصبة الخرسانية للسقف.

ضوابط وشروط استخدام الروافع

وتضع السلطات السعودية، إجراءات وشروطا لتحقيق السلامة والصحة المهنية في مواقع المشروعات الإنشائية، تقع على مسؤولية كل من المقاول وصاحب العمل ومراقب السلامة.

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ومن بين الضوابط التي تحددها السلطات، توجد شروطٌ للسلامة تتعلق باستخدام الروافع وملحقاتها، تشمل أن تكون مرخصة للعمل ومجهزة بوسائل الأمان، وأن تحتوي على لوحات إرشادية للتشغيل والصيانة باللغة العربية، وتوزيد أذرع ومقابض تشغيل الرافعة بوسائل القفل، وتثبيت الروافع بالركائز المخصصة للتأكد من استقرارها، ووضوح الرؤية للسائق لكى يتحكم في تشغيل وسير الرافعة أو توفير مساعد له، وعمل مكابح (فرامل) أوتوماتيكية عند توقف الرافعة عن العمل، والالتزام بوزن الحمولة المصرح به، وحماية الأشخاص داخل قفص الرافعة بأبواب لا تفتح إلا من الداخل وعند توقفها، وتثبيت الإطارات (الكفرات) والحمولة عند استخدام الشاحنات أو عربات اليد، وتأهيل الأشخاص المستخدمين لمعدات السحب والرفع.