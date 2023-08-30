زوجة بانيغا تهين السعوديين بتصريحات نارية وهذه ردة فعل الجمهور

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وطن- أثارت فاليريا جوان زوجة قائد الشباب السعودي إيفر بانيغا، حالة من الجدل، بعد تصريحاتها التي أدلت بها بعد خسارة الفريق أمام نادي النصر، ونُظر إليها بأنها تحمل إهانة للجمهور السعودي.

وكان بانيغا قد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 78، إثر تدخل عنيف خلال المباراة مع لاعب النصر سلطان الغنام، وغادر الاستاد رفقة زوجته.

لقطة طرد بانيجا مع الغنام pic.twitter.com/geNvxUAsvg — Yallakora (@Yallakoranow) August 29, 2023

تصريحات زوجة بانيغا

وعبرت فاليريا جوان عن غضبها، في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام“، قائلة: “هناك الكثير من النجوم، والكثير من المعدات في الاستاد، لكن كان علينا المغادرة؛ لأننا لم نسمع إلا الإهانات، الجمهور لا يحترم العائلة!”.

وأضافت: “يبدو أنهم من كثرة الصلاة، نسوا أن يتعرفوا على شيء مهم للغاية هو التعليم”.

زوجة بانيغا لاعب نادي #الشباب عبر الـIG :🚨🚨🚨🚨 لقد غادرنا الملعب .. لاننا تلقينا اهانات و شتائم ، الجماهير لم تحترم العائلات !!!!! الجماهير نست اهم شيء وهي التعليم اين الاعلام ان هذا النادي ويبرز تجاوزاته عادات وتقاليد لهذا المدرج 👎🏻 pic.twitter.com/Lq3aIxalIm — العراب .🇰🇼 (@knock1957) August 30, 2023

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وتابعت: “طالما وضع الفريق مستمر على هذا النحو، فبانيغا لا يستحق البقاء هنا، لا أحب أبدًا كشف المستور، لكن لا يمكن الاستمرار على هذا النحو دون رئيس، دون شخص مسؤول، دون شراء لاعبين، الوضع يدعو للتشاؤم، احتراف بانيغا ومسيرته المهنية تستحق الاحترام”.

وأثارت هذه التصريحات غضبا واسعا وجدلا كبيرا بين الجمهور السعودي، فقال ناشط: “سنوات حياته المهنية على وشك النهاية.. الشباب أعطاه فرصة يصنع حياة أفضل له بعد الاعتزال براتب عالي ما يلاقيه في أوروبا بهذا العمر”.

وأضاف: “هذا الكلام لازم تعرفه المتعجرفه هذي اللي قاعد يصرف عليها زوجها من فلوس نادي احتضنه .. من لا يستحق التواجد هو إنتي وأشباهك من اللي يملأون بطونهم ويجحدون”.

وغردت ناشطة: “زوجه بانيغا تقول الجمهور تكلم عليها وطلعت من الملعب لأن هذا الشيء ضايقها صصدق ذا الشي صار ولا تسوقها علينا”.

وقال مغرد: “يمكن يتلفظ لكن وش دخل الصلاه بالأخلاق إذا مش عاجبك إنتي واللي معاك انقلعوا محد جابركم يعني بس شوي احترام يعني”.

خسارة الشباب أمام النصر

ومني الشباب بهزيمة ثقيلة برباعية نظيفة أمام النصر في ديربي الرياض، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.