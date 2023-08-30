رونالدو وبنزيما ونيمار بالزي السعودي.. حقيقة صورة غزت مواقع المواقع (شاهد)

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وطن- أحدثت حملة الانتقالات الرياضية الكبيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، منذ مطلع العام الجاري، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي وجد فيها كثيرون فضاءً للتعبير عن تصوّرهم لـ “كيف سيكون اللاعبون الأوروبيون بعد انتقالهم للمملكة؟”.

وفي هذا السياق، انتشرت صورة خلال الفترة الأخيرة زعم ناشروها أنّها تظهر نجوم كرة القدم كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو ونيمار وهم يرتدون أزياء تقليديّة سعوديّة بعد انتقالهم إلى الدوري السعودي.

وفي الواقع، فإنّ هذه الصورة ليست حقيقة، بل هي مركّبة وعبارة عن عملٌ فنيّ ابتدعه مصمم محترف.

رونالدو وبنزيما ونيمار بالزي السعودي

ويبدو في الصورة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما والبرتغاليّ كريستيانو رونالدو والبرازيليّ نيمار واقفين في منطقة صحراويّة وهم يرتدون عباءات بيضاء. وجاء في التعليق المرافق “صورة متداولة لنجوم الدوري السعودي بالثوب السعودي”.

ويأتي انتشار هذه الصورة في وقتٍ يتلقى فيه نجوم كرة القدم حول العالم عروضاً ضخمة للعب في الدوري السعودي للمحترفين.

وقد استقطب الدوري السعودي بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، إلى نادي النصر في كانون الثاني/يناير.

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ولحق به هذا الصيف، وما زال، الكثير من النجوم الكبار أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم العام الماضي، ومواطنه نغولو كانتي والسنغالي ساديو مانيه والجزائري رياض محرز والبرتغالي روبن نيفيش وأخيراً البرازيلي نيمار والإسباني أيميريك لابورت.

ما حقيقة الصورة؟

أظهر التفتيش عن الصورة أنّها منشورة في حساب فنّان ومصمّم على موقع إنستغرام في 20 آب/أغسطس 2023، حسب خدمة التحقق من الأخبار الزائفة في وكالة “فرانس برس”

وجاء في الوسوم المرافقة للصورة أنّها مصمّمة باستخدام برنامج فوتوشوب لتعديل الصور.

ويمكن العثور على تصاميم فنيّة عدّة في الحساب نفسه.