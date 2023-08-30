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تفاصيل صادمة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني وما فعله لا يتصوره عقل!

أحمد سعد ارتبط بفتاة مصرية لبنانية بزواج عرفي وعاد للإدمان بعد الشفاء منه سابقا

كتب سالم حنفي
تفاصيل صادمة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني وما فعله لا يتصوره عقل!
أحمد سعد وعلياء بسيوني
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وطن- كشفت صفحة “شربليتا” المتخصصة في كشف الفضائح الفنية على منصة “X” تويتر سابقا، عن سبب طلاق الفنان المصري أحمد سعد لزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني بعد إنجابها ابنته الثانية بأيام.

وقالت “شربليتا” التي تتمتع بصدقية كبيرة وصلت حد استضافتها على القنوات التلفزيونية تحت اسم “مزيف” أن الفنان أحمد سعد على علاقة بفتاة لبنانية مصرية وليست لبنانية يونانية كما يشاع من بعض المقربين منه.

وزعمت أن أحمد سعد يسكن مع هذه الفتاة في منزل في الساحل الشمالي منذ خمسة أشهر، مدعية أنه خان زوجته علياء بسيوني معها.

إهمال وعودة للإدمان

وواصلت “شربليتا” مزاعمها، قائلة أن الفتاة اللبنانية المصرية التي خان أحمد سعد زوجته معها مدمنة على المخدرات، الأمر الذي تسبب في عودة أحمد سعد إلى الإدمان من جديد بعد أن تعالج منه مسبقاً.

وأوضحت أن زوجته (طليقته) علياء بسيوني قد عانت كثيرا من إهمال أحمد سعد منذ أن كانت حاملاً بطفلته الثانية حين بدأت علاقته بالفتاة اللبنانية المصرية.

وكشفت أنه عندما اتصلت علياء بسيوني بزوجها أحمد سعد لتعاتبه طلقها على الفور.

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علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد
علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

وسبق أن تنبأت “شربليتا” بأنه لن يمر شهر أغسطس/آب حتى يتم الطلاق بين أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني.

وأكدت أنه مرتبط بالفتاة اللبنانية المصرية بعقد زواج عرفي.

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

وكانت مصممة الأزياء علياء بسيوني، قد فاجأت الجمهور، بإعلان طلاقها من أحمد سعد، برسالةٍ قاسية نشرتها، واصفةً زوجها السابق بأوصاف حادّة .

وقالت علياء بسيوني في إعلنها نبأ طلقها عبر خاصية “ستوري” على حسابها على انستغرام : “الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته”.

أصل غير طيب

واستكملت تقول: “حابة أشكر أحمد جدًا على أصله الغير طيب ومعدنه السئ. وحابه اقوله شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي”.

وأضافت علياء بسيوني: “عشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي. شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك”.

دعوات بالانتقام

واختتمت علياء بسيوني بينها قائلة: “أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها. وانت طلعتها ولا تسوى وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي. وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت”.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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