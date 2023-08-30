الأربعاء, أغسطس 30, 2023
الرئيسيةالهدهدبعيد ميلادها.. فستان الملكة رانيا استثنائي وطفلة فاتنة تنافسها في الجمال
الهدهد

بعيد ميلادها.. فستان الملكة رانيا استثنائي وطفلة فاتنة تنافسها في الجمال

نشرت الملكة رانيا العبدالله، التي يأتي عيد ميلادها غدا، صورا عبر حسابها الرسمي بانستغرام، وثقت زيارتها لمطبخ فريال الكوفحي الإنتاجي في إربد

كتب باسل سيد
بعيد ميلادها.. فستان الملكة رانيا استثنائي وطفلة فاتنة تنافسها في الجمال
زيارة الملكة رانيا لمطبخ السيدة فريال الكوفحي
- Advertisement -

وطن- بالتزامن مع عيد ميلادها الـ53 الذي يوافق، يوم غد الخميس 31 أغسطس، نشرت الملكة رانيا العبدالله صورا جديدة لها، اليوم وثقت زيارتها للمطبخ الإنتاجي للسيدة “فريال الكوفحي” في منزلها بقرية حَور التابعة للواء قصبة إربد.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فقد جاءت هذه الزيارة حرصاً من زوجة العاهل الأردني، على دعم الأفكار التي تسعى لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين حياة سيدات المجتمعات المحلية، ويعمل إلى جانب السيدة فريال الكوفحي عدد من سيدات القرية إلى جانب لاجئات سوريات، تم تدريبهن على أكلات المطبخ التراثي الأردني.

فستان الملكة رانيا يخطف الأنظار أثناء زيارتها لمطبخ فريال

وفي الصور التي نشرتها الملكة رانيا، عبر حسابها الرسمي بانستغرام، ظهرت بإطلالة استثنائية مميزة أبرزت جمالها وأناقتها اللذان تحافظ عليهما، رغم بلوغها عمر الـ53 عاما.

فستان الملكة الأردنية الأبيض، البسيط والهادئ واللافت جدا في نفس الوقت، زينته لمسات بسيطة من نقوش الورد أضفت على إطلالتها المزيد من الجمال.

وعلقت الملكة رانيا على الصور وفق ما رصدت (وطن) بقولها:”ما في أحلى من إني أكون بينكم.”

زيارة الملكة رانيا لمطبخ فريال
زيارة الملكة رانيا لمطبخ فريال

وتابعت مقدمة الشكر للحاضرات:”شكرا لأم محمد والسيدات الي التقيتهم اليوم في مطبخ فريال الإنتاجي في قرية حور.. احلى استقبال، ومثال مميز على دعم النساء لبعضهم.”

- Advertisement -

طفلة أردنية فاتنة تظهر رفقة الملكة

وكان لافتا أيضا في إحدى الصور التي نشرتها الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها الرسمي بانستغرام ظهور طفلة أردنية بارعة الجمال إلى جانبها، والتي حرصت على التقاط صورة تذكارية رفقة الملكة.

الملكة رانيا و الطفلة الأردنية بارعة الجمال إلى جانبها
الملكة رانيا و الطفلة الأردنية بارعة الجمال إلى جانبها

وظهرت الطفلة الفاتنة ذات البياض اللافت والعيون الخضراء، وهي ترتدي الزي الأردني التقليدي للنساء، ويزيدها الحجاب جمالا على صغر سنها.

طفلة أردنية فاتنة تظهر رفقة الملكة
طفلة أردنية فاتنة تظهر رفقة الملكة

هذا وأشاد العديد من النشطاء الأردنيين في تعليقاتهم على الصور بإطلالة الملكة رانيا وأناقتها اللافتة دائما، والتي تنافس بها أميرات وملكات العالم.

وفي هذا السياق كتبت مغردة باسم “فرح”: “كل عام وانتي بخير ملكتنا الغالية.. ملكة ًالأناقة والجمال العمر كله يارب وضلي منوريتنا.”

فيما قالت ريم معبرة عن إعجابها بإطلالة الملكة رانيا اللافتة:”الجمال كله والتواضع كله.. مدرسه للجمال والملوكية انت ستنا.”

فيما أشاد تعليق آخر بعمل السيدة فريال صاحبة المطبخ وجاء فيه:”فريال الكوفحي مبدعة، الف شكر جلالتك على هذه اللفتة.”

جدير بالذكر أنه خلال اللقاء، تحدثت السيدة فريال الكوفحي عن فكرة المطبخ وكيف عملت على توسيعه في عام 2015، حيث قدمت لمشروع مساندة الأعمال المحلية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وساعدها الدعم في حينها ـ حسب قولها ـ على الانتقال إلى مطبخ أكبر وأفضل تجهيزاً وزيادة عدد النساء العاملات فيه، وتمكنت من تحقيق دخل كافٍ لتدريس أبنائها بالجامعة.

وتبادلت الملكة رانيا العبدالله الحديث مع السيدات المستفيدات من العمل في المطبخ الانتاجي والأثر الذي لمسنه على أسرهن وعلى المجتمع.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

بعمر الـ53.. الملكة رانيا تلفت الأنظار بجمالها وأول عيد ميلاد لها بعد زواج الحسين

الهدهد

شاهد تأثر ملك الأردن أثناء دفن جثمان رفيق سلاحه الفريق جمال الشوابكة

حياتنا

ظهور لافت للأميرة منى الحسين.. كيف تحافظ على صحتها ولياقتها في سن الـ 82؟

الهدهد

في لمح البصر بعد العمرة.. أردنية تفقد زوجها وكل أبنائها في حادث بشع بالسعودية

الهدهد

والدة الملكة رانيا تلفت الأنظار في أحدث ظهور وهذا ما فعلته بعفوية (فيديو)

حياتنا

الأمير الحسين في تصرف غير متوقع مع صحفي كان يلتقط له الصور (فيديو)

حياتنا

ابنتا الفيصل بن حسين.. الأميرتان التوأم سارة وعائشة تخطفان الأنظار في بطولة المصارعة

الهدهد

طلبات للزواج من الأمير هاشم تنهال على الملكة رانيا بسبب هذه الصور رفقة الأميرة سلمى

حياتنا

“لفتة هاشمية وهدية خاصة”.. ما فعلته رجوة آل سيف حديث الأردنيين (شاهد)

الهدهد

مشاهد مخلة في شوارع عمان .. بائعات هوى قاصرات أمام العلن! (فيديو)

الهدهد

صورة نادرة للأميرة إيمان بنت الحسين وهي طفلة تثير إعجاب الأردنيين

الهدهد

خالد مشعل يحذر من مخطط إسرائيلي في الضفة الغربية وهدم الأقصى.. ما علاقة الأردن؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

العمانية لينا خالد تخطف الأضواء بإطلالة جريئة أبرزت أنوثتها (شاهد)

كم ستدفع له “SSC‬”؟.. خليل البلوشي سيرفع حرارة الدوري السعودي بجانب رونالدو ونيمار

أول ظهور للسعودية الفاتنة بطلة مقطع “عرق خطيبي” وهذا ما قالته

مذهول ويرتعش.. أول ظهور للرئيس الغابوني علي بونغو بعد الانقلاب عليه

حبيبة مرزوق “ملكة فرعونية” ورقصة مثيرة.. بطلة جمباز مصرية حديث العالم

القمر الأزرق العملاق.. الأرض على موعد مع ظاهرة نادرة فهل سيتغير لون القمر فعلاً؟

انقلاب الغابون.. هل يقتحم العسكر قصر محمد السادس الفاخر في العاصمة ليبرفيل؟

الأهلي يعتذر عن المشاركة في كأس السوبر المصري للأبطال لهذا السبب

موعد مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل والتشكيلة في الدوري الأمريكي

زوجة بانيغا تهين السعوديين بتصريحات نارية وهذه ردة فعل الجمهور

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC