بسبب حركات إباحية وألفاظ خارجة.. اللبنانية سارة زكريا ممنوعة من الغناء في مصر

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وطن- تفاعلا مع الحفل الذي أحيته الفنانة اللبنانية سارة زكريا، مؤخرا، في الساحل الشمالي، والذي فجر جدلا واسعا أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا بوقف التعامل معها.

​​​​​​كما قررت النقابة تحويل المطربة للتحقيق بسبب تصريحاتها في حفلها الأخير بالساحل الشمالي. حسب ما أورد موقع “القاهرة 24” المصري.

وأعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، وقف التعامل مع المطربة اللبنانية سارة زكريا، وعدم استخراج تصاريح لها مرة أخرى، فضلا عن استدعائها والتحقيق معها.

وقال كامل في منشور على صفحته بـ”فيسبوك“، ضمن مجموعة قرارات طالت أكثر من مغن: “إيقاف التصاريح بالعمل لسارة زكريا واستدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة”.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو ظهرت خلاله سارة زكريا، وهي تغني في حفلها مستخدمة ألفاظا خارجة. كما وجهت خلال الحفل حديثها إلى الجمهور قائلة: هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟.

وأثارت تصريحات المطربة اللبنانية غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واعتبر مغردون ما قالته إهانة للمصريين.

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الجدير بالذكر أن المطربة اشتهرت بأغنيتها “تيجي نتجوز في السر”. وأحيت زكريا، مؤخرا، حفلا في الساحل الشمالي شهد أفعالا غير لائقة من الفنانة، فضلا عن لفظ “خارج” ضمن حديثها عن عدم ارتباطها بأي رجل.