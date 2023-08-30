برودة القدمين تكشف عن 6 أعراض لأمراض خطيرة .. تعرّفوا عليها

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وطن – تكشف برودة القدمين عن حالة صحتك، فلربما لا تفكر في قدميك كثيرًا إلا إذا تعرضت لضربة مفاجئة في شيء صلب، لكن قدميك يمكن أن تكشفان الكثير عن حالة صحتك.

دعونا نلقي نظرة على العلامات والأعراض لـ6 حالات مختلفة قد تؤثر على قدميك، وتكشف أكثر من ذلك:

1.أمراض القلب

إذا لاحظت أن الشعر على قدميك قد اختفى، فقد يكون هذا علامة على مرض الشرايين المحيطية، وفقًا للكلية الأمريكية لجراحي القدم والكاحل.

مرض الشرايين المحيطية، هو تقييد الدم في شرايين الساق. وقد يشير إلى مرض في الشرايين على نطاق أوسع، والذي قد يسبب أمراض القلب.

أعراض أخرى لهذا المرض تشمل الشعور بالبرودة في الساقين أو القدمين، خدر الساق، تشنجات مؤلمة في الورك أو الساق، وبشرة لامعة على الساقين.

2.السكري

إذا لاحظت جرحًا على نعل قدمك لا يلتئم، فقد يكون هذا إشارة إلى السكري. والسكري هو حالة تجعل مستوى السكر في الدم لدى الشخص مرتفعًا جدًا.

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إحدى المضاعفات هي العصبية، حيث تصبح الأعصاب تالفة ويبدأ المريض في فقدان الإحساس، عادة في القدمين.

تشير دراسة أمريكية إلى أن ما يصل إلى خمسة في المئة من الأشخاص المصابين بالمرض سيحصلون على قروح في القدم.

وبما أنها يمكن أن تصاب بالعدوى بسهولة، فإن واحدًا في المئة من الأشخاص المصابين بهذه الجروح ينتهي بهم الأمر إلى الحاجة إلى نوع من البتر.

أعراض أخرى لمرض السكري تشمل التبول أكثر من المعتاد، الشعور بالعطش طوال الوقت، التعب، ضبابية الرؤية، وفقدان الوزن دون محاولة.

3.قصور الغدة الدرقية

الشعور ببرودة القدمين قد يكون علامة على حالة تسمى قصور الغدة الدرقية.

يحدث ذلك عندما لا تنتج الغدة الدرقية هرمونات بما فيه الكفاية.

ويمكن أن يتسبب ذلك في بطء العديد من وظائف الجسم، وتغيير الطريقة التي تعالج بها الدهون.

بسبب هذه التغييرات، يمكن أن تؤدي مشكلات الغدة الدرقية إلى ارتفاع الكوليسترول وانسداد الشرايين.

وقد يؤدي ذلك إلى مشكلات قلبية خطيرة، مثل الذبحة الصدرية أو أزمة قلبية.

أعراض قصور الغدة الدرقية الشائعة تشمل التعب، زيادة الوزن، الإمساك، الاكتئاب، وتشنجات العضلات.

4.الإصابة بالفطريات

إذا بدأت أظافرك تبدو صفراء وسميكة قد تكون مصابًا بما يسمى بالقدم الرياضي.

ارتداء الأحذية الضيقة التي لا تسمح لقدميك بدخول الهواء، مثل أحذية العمل، يمكن أن يتسبب في تعرق القدمين بشكل مفرط مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفطرية.

5.النقرس

إذا كان إصبع قدمك الكبير يبدو كبيرًا بشكل خاص – وظل كذلك لفترة طويلة – قد تكون مصابًا بنوع من التهاب المفاصل يسمى النقرس.

يمكن أن يؤدي إلى أعراض مفاجئة من الألم الشديد والتورم.

وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي النقرس إلى حصوات في الكلى وتلف المفاصل الدائم.

6.الأنيميا

إذا بدت أظافرك مقعرة أو (تكون الأطراف متجهة للأعلى) قد تشير إلى الأنيميا (فقر الدم)، وفقًا لتقرير في The Permanente Journal.

أعراض أخرى محتملة للأنيميا تشمل التعب، الضعف، ضيق التنفس، والبشرة الباهتة أو الصفراء، والتي قد تظهر بوضوح أكبر على البشرة البيضاء مقارنة بالبشرة السوداء أو البنية.

متى يجب أن تقلق؟

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بالقدم الرياضي، يمكن للصيدلي أن يعطيك بعض العلاجات للتخلص من ذلك.بحسب تقرير صحيفة ذا صن البريطانية

لكن إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بأي من الحالات الأخرى المذكورة، من الهام أن ترى طبيبك العام.