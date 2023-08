القمر الأزرق العملاق.. الأرض على موعد مع ظاهرة نادرة فهل سيتغير لون القمر فعلاً؟

- Advertisement -

وطن- مع انتهاء فصل الصيف وحلول فصل الخريف، هذا الأسبوع، ستكون السماء أكثر إشراقًا. كما سنكون شهوداً على مشهد فلكي لم يحدث منذ عام 2018، مساء اليوم الأربعاء.

سيظهر القمر الأزرق العملاق النادر، مساء اليوم 30 أغسطس، وهو حدث لن يتكرر مرة أخرى حتى عام 2037.

سيكون هذا هو القمر العملاق الثالث من بين أربعة أقمار عملاقة متتالية، وهو أكثر سطوعًا بنسبة 16٪ تقريبًا وأكبر بشكل ملحوظ من القمر العادي.

وتدعي وكالة ناسا أن الفرق في الحجم بين القمر المتوسط ​​والقمر العملاق يشبه الفرق بين النيكل والربع.

لكن للمفارقة العلمية، فإنّ المصطلح “أزرق” لا يعني (بالضرورة) أن القمر سيظهر باللون الأزرق، بل يشير بدلاً من ذلك إلى أنه ثاني اكتمال القمر في الشهر. 3% فقط من الأقمار الكاملة هي أقمار زرقاء، وفقًا لوكالة ناسا، في حين أن 25% من الأقمار الكاملة هي أقمار عملاقة.

It's reported to be the biggest and brightest moon this year pic.twitter.com/tFHKbCPJ6c

NEWS 🚨: A rare 'blue supermoon' will appear in the night sky tomorrow (Aug. 30)

القمر الأزرق العملاق هو مزيج لظاهرتين فلكيتين هما: القمر العملاق والقمر الأزرق.

وبينما سيكون هناك قمر أزرق في 30 أغسطس 2023، فإن مصطلح “القمر الأزرق” لا يعني أن القمر سيظهر باللون الأزرق (كما توحي الصورة) ويتعلق مصطلح “القمر الأزرق” بوقت حدوث هذا البدر، وليس بمظهره.

تحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكون القمر بدرًا ويقع عند أو بالقرب من أقرب نقطة إلى الأرض، وفقًا لوكالة ناسا. تبدو هذه الأقمار كبيرة ومشرقة بشكل خاص لأنها أقرب قليلاً إلى الأرض من الأقمار الكاملة العادية.

والقمر الأزرق هو المصطلح المستخدم لوصف البدر الثاني خلال شهر واحد. تبلغ دورة القمر 29 يومًا ونصف، لذلك كل سنتين إلى ثلاث سنوات يكون هناك قمر أزرق حيث يكون القمر مكتملاً في بداية ونهاية شهر واحد.

سيحدث القمر الأزرق العملاق لعام 2023 في الليلة الفاصلة بين يوم 30-31 أغسطس، وسيبدأ ليلة الأربعاء، ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم غدٍ الخميس.

يمكنك رؤية القمر الأزرق العملاق من أي مكان تتواجد فيه، طالما أن السماء خالية من السحب.

Love you to the Moon and to Saturn 🌕 🪐

Look up tonight, Aug. 30, around 9:36 p.m. EDT, to see the Super Blue Moon shining bright with the planet Saturn right by its side.

Learn more about tonight's sky and how you can make the most of it >> https://t.co/jtT7ECSqK8 pic.twitter.com/CDUnwueWal

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) August 30, 2023