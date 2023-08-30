الأربعاء, أغسطس 30, 2023
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القمر الأزرق العملاق.. الأرض على موعد مع ظاهرة نادرة فهل سيتغير لون القمر فعلاً؟

سيكون القمر الأزرق العملاق مرئيًا ليلة الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2018

كتب فهمي الورغمي
القمر الأزرق العملاق.. الأرض على موعد مع ظاهرة نادرة فهل سيتغير لون القمر فعلاً؟
القمر الأزرق العملاق
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وطن- مع انتهاء فصل الصيف وحلول فصل الخريف، هذا الأسبوع، ستكون السماء أكثر إشراقًا. كما سنكون شهوداً على مشهد فلكي لم يحدث منذ عام 2018، مساء اليوم الأربعاء.

سيظهر القمر الأزرق العملاق النادر، مساء اليوم 30 أغسطس، وهو حدث لن يتكرر مرة أخرى حتى عام 2037.

سيكون هذا هو القمر العملاق الثالث من بين أربعة أقمار عملاقة متتالية، وهو أكثر سطوعًا بنسبة 16٪ تقريبًا وأكبر بشكل ملحوظ من القمر العادي.

القمر الأزرق العملاق النادر
القمر الأزرق العملاق النادر

وتدعي وكالة ناسا أن الفرق في الحجم بين القمر المتوسط ​​والقمر العملاق يشبه الفرق بين النيكل والربع.

لكن للمفارقة العلمية، فإنّ المصطلح “أزرق” لا يعني (بالضرورة) أن القمر سيظهر باللون الأزرق، بل يشير بدلاً من ذلك إلى أنه ثاني اكتمال القمر في الشهر. 3% فقط من الأقمار الكاملة هي أقمار زرقاء، وفقًا لوكالة ناسا، في حين أن 25% من الأقمار الكاملة هي أقمار عملاقة.

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ما هو القمر الأزرق العملاق؟

القمر الأزرق العملاق هو مزيج لظاهرتين فلكيتين هما: القمر العملاق والقمر الأزرق.

وبينما سيكون هناك قمر أزرق في 30 أغسطس 2023، فإن مصطلح “القمر الأزرق” لا يعني أن القمر سيظهر باللون الأزرق (كما توحي الصورة) ويتعلق مصطلح “القمر الأزرق” بوقت حدوث هذا البدر، وليس بمظهره.

تحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكون القمر بدرًا ويقع عند أو بالقرب من أقرب نقطة إلى الأرض، وفقًا لوكالة ناسا. تبدو هذه الأقمار كبيرة ومشرقة بشكل خاص لأنها أقرب قليلاً إلى الأرض من الأقمار الكاملة العادية.

والقمر الأزرق هو المصطلح المستخدم لوصف البدر الثاني خلال شهر واحد. تبلغ دورة القمر 29 يومًا ونصف، لذلك كل سنتين إلى ثلاث سنوات يكون هناك قمر أزرق حيث يكون القمر مكتملاً في بداية ونهاية شهر واحد.

متى سيحدث القمر الأزرق العملاق؟

سيحدث القمر الأزرق العملاق لعام 2023 في الليلة الفاصلة بين يوم 30-31 أغسطس، وسيبدأ ليلة الأربعاء، ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم غدٍ الخميس.

أين سيكون القمر الأزرق العملاق مرئيا؟

يمكنك رؤية القمر الأزرق العملاق من أي مكان تتواجد فيه، طالما أن السماء خالية من السحب.

كيف يبدو القمر الأزرق العملاق؟

القمر الأزرق العملاق ليس أزرقًا في الواقع، لكنه ساطع. بالمقارنة مع الأقمار الكاملة العادية، فإن القمر الأزرق العملاق أكثر سطوعًا بنسبة 16% وأكبر بنسبة 14%.

ظاهرة القمر الأزرق
ظاهرة القمر الأزرق

ما مدى ندرة حدوث ظاهرة القمر الأزرق العملاق؟

الوقت بين الأقمار الزرقاء العملاقة ليس هو نفسه دائمًا. وتقول وكالة ناسا إنه قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 20 عامًا بين كل حدث وآخر، لكن المتوسط ​​هو 10 سنوات. وظهر آخر قمر أزرق عملاق في 31 يناير 2018.

إذا فاتتك رؤية القمر الأزرق العملاق يوم الأربعاء، فسيتعين عليك الانتظار بعض الوقت حتى يأتي القمر التالي – يناير 2037، على وجه الدقة، وسيتبعه آخر في مارس 2037.

المصدرناسا ،توتير ، رصد وتحرير وطن

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