الأربعاء, أغسطس 30, 2023
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العمانية لينا خالد تخطف الأضواء بإطلالة جريئة أبرزت أنوثتها (شاهد)

صانعة المحتوى العمانية لينا خالد، عادت مؤخراً من جولة تخييم طويلة في محافظة ظفار جنوبي السلطنة

كتب فهمي الورغمي
العمانية لينا خالد تخطف الأضواء بإطلالة جريئة أبرزت أنوثتها (شاهد)
العمانية لينا خالد
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وطن- بعد جولة طويلة بين أودية ظفار وعيونها الصافية، اختارت صانعة المحتوى العمانية، لينا خالد، الظهور بإطلالة شبابية أنيقة تُذكّر بها الآلاف من متابعيها بسحرها الخاص والرونق الذي تطبعه شخصيتها على صورها.

اختارت لينا الظهور بـ دجينز أوفزسايز فانتيدج باللون الأسود، الذي أبرز بشرتها البرونزية بشكل مثالي.

وجاء ذلك مع تسريحة شعر أنيقة أسدلت خلالها خصلات شعرها على كلتا كتفيها مبرزة تفصيلات وجنتيها بطريقة أضفت لمسة من السحر والفخامة على الصورة.

الإطلالة الشبابية الخاصة، ارتأت “لينا” أن تُكمل كافّة تفاصيلها مع سترة ديجنز باللون الأزرق الباهت، وحقيبة يد باللون تراوحت بين اللونين البنّي الداكن والكريمي، بتصميم من الحجم المُتوسط بالجلد الناعم.

أنوثة لينا خالد تسحر متابعيها

ولم تقتصر إطلالة لينا على الإطلالة الكاجوال الأنيقة وحسب، بل اختارت مجوهرات متلألئة تزينت بها لتكمل إطلالتها الساحرة. إضافة إلى ذلك، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجاً خفيفاً أبرز ملامح وجهها بجمال طبيعي.

إطلالة العمانية لينا خالد
إطلالة العمانية لينا خالد

ما يميز لينا خالد هو قدرتها على الجمع بين الجرأة والأناقة في إطلالاتها. تظهر دائمًا بثقة مذهلة تلفت الأنظار إليها، وهذه المرة لم تكن استثناءً.

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وفي سلطنة عمان، تُعتبر لينا خالد واحدة من أكثر الشخصيات الشبابية تأثيراً، حيث تثبت دائمًا أن الثقة بالنفس والأناقة هما مفتاح الجاذبية.

العمانية لينا خالد
العمانية لينا خالد

وبعيداً عن عالم الموضة والجمال في إطلالة لينا خالد، التي نجحت خلالها في أن تظهر جمالها الطبيعي وأنوثتها بأسلوب رائع، فقد لفتت انتباه متابعيها للتعليق المُرفق مع الصور التي شاركتها على حسابها في موقع انستغرام.

حيث كتبت أبيات شعر جميلة من ديوان “تجاوز” للشاعر السعودي الشاب “زين بن الشيخ عبدالله”، وفي نصّها مامفاده “دع السوادَ الذي يغشى ضمائرهُم، وعش نقياً فداك القال والقِيل”.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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