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“السعادة تغمرهم والدفء يحتضنهم”.. أول فيديو للإسرائيليين في مطار جدة بعد هبوط طائرتهم اضطراريا

نتنياهو شكر المملكة على المعاملة الدافئة وثمن ما سماه حسن الجوار

كتب فهمي الورغمي
مسافرون إسرائيليون في أول رحلة جوية من السعودية إلى تل أبيب بعد هبوط اضطراري في جدة
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وطن- نشر الإعلامي في التلفزيون الإسرائيلي جاي معيان، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، يوثق اللحظات الأولى لتواجد الأشخاص الإسرائيليين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بعدما اضطرت طائرة (غير إسرائيلية) للهبوط اضطراريا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب عطل فني.

وأظهر مقطع الفيديو، الأشخاص الإسرائيليين (بينهم أطفال)، تغمرهم سعادة كبيرة لتواجدهم في السعودية، فيما تحول المطار إلى خلية نحل لإنهاء وتسهيل الإجراءات.

وعلق الإعلامي الإسرائيلي على مقطع الفيديو قائلا: “شكرا السعودية التي تثبت لنا من جديد إنسانيتها العظيمة”.

هبوط اضطراري في السعودية

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، أنطائرة اضطرت إلى الهبوط في مطار جدة على البحر الأحمر، بسبب صعوبات فنية، وأنه تم استئجار رحلة خاصة لإعادتهم.

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وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية، عن أنه كان على متن الطائرة القادمة من جزيرة سيشل 128 راكبًا إسرائيليا، وقالت إنهم قوبلوا باستقبال حار طوال الليل في جدة، وفق شهادات من الركاب.

وكانت السعودية قد سمحت منذ العام 2022 للرحلات الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي.

إسرائيليين في مطار جدة بعد هبوط طائرتهم اضطراريا
إسرائيليين في مطار جدة بعد هبوط طائرتهم اضطراريا

نتنياهو يشكر السعودية

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للسعودية، بعد واقعة الطائرة.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو: “أعبر عن بالغ تقديري للمعاملة الدافئة التي أبدتها السلطات السعودية تجاه الركاب الإسرائيليين الذين تعسرت رحلتهم واضطروا إلى الهبوط اضطراريا في جدة (..) أثمن كثيرا حسن الجوار”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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