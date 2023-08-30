الأهلي يعتذر عن المشاركة في كأس السوبر المصري للأبطال لهذا السبب

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وطن- أعلن نادي الأهلي المصري، بطل الدوري المصري وأفريقيا للموسم المنصرم، انه يعتذر عن المشاركة في أي بطولة مستحدثة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، في إشارةً إلى “كأس السوبر المصري للأبطال”.

وقال نادي الأهلي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، بعد خطاب أرسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، “هذا القرار جاء نظراً للصعوبة البالغة في المشاركة بهذه البطولة، في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات المحلية والقارية”.

الأهلي يعتذر عن المشاركة في كأس السوبر المصري للأبطال

وطلب نادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم، معرفة موعد إقامة بطولة كأس السّوبر المصري، التي تقام كل موسم بين بطلي الدوري والكأس، وما إذا طرأ أي تعديل على تلك البطولة.

كما وطالب الأهلي المصري في وقت سابق، من الاتحاد المصري لكرة القدم إعفاء لاعبيه الدوليين من معكسر المنتخب، بسبب الارتباط ببطولة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر إقامتها منتصف شهر سبتمبر القادم.

🚨🚨| بعد ضمان التأهل لكأس الأمم الأفريقية الأهلي يطلب من اتحاد الكرة إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب للارتباط بالسوبر الإفريقي🦅 pic.twitter.com/J3Kn6tnpEc — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 26, 2023

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استحداث بطولة جديدة تحت مسمى كأس السوبر المصري للأبطال، يشارك فيها أربعة أندية، وهم بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس رابطة الأندية المصرية ووصيف بطل الدوري للموسم الماضي.

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الأهلي والبطولات الأفريقية

كما وسيشارك فريق الأهلي المصري في العديد من البطولات القادمة للموسم الجديد، خاصة مع استحداث بطولة جديد على صعيد القارة الأفريقية السمراء، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

ولعل من أبرز البطولات التي سيشارك فيها نادي الأهلي المصري (المارد الأحمر) في الموسم المقبل، دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الدوري المصري الممتاز والكؤوس المحلية الأخرى.

كما وحصد فريق الأهلي الموسم المنصرم 4 ألقاب غالية، وهي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر المصري. تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

يذكر بأن فريق الأهلي المصري يخوض معسكر تدريبي في دولة النمسا، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.