الأربعاء, أغسطس 30, 2023
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الأمير الحسين ينشر صورة نادرة له وهو طفل رفقة الفريق الشوابكة ونعي مؤثر لصديق والده

ولي العهد الأردني ينشر صوراً له مع صديق والده الفريق الراحل جمال الشوابكة وهكذا علق عليها

كتب خالد الأحمد
الأمير الحسين ينشر صورة نادرة له وهو طفل رفقة الفريق الشوابكة ونعي مؤثر لصديق والده
الأمير الحسن وجمال الشوابكة
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وطن- نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على حسابه في “انستغرام” صورة له مع صديق والده الفريق جمال الشوابكة، الذي رحل أول أمس عن عمر ناهز 72 عاماً.

وبدا الأمير الحسين الذي لم يكن قد تجاوز السادسة من عمره حينها، وهو يرتدي اللباس العسكري الكامل بجانب الفريق الشوابكة وعلق عليها باللغتين العربية والإنجليزية: “عرفتك أميناً مخلصاً وصديقاً وفياً لسيدنا.. جمعتنا الكثير من الذكريات في صغري”.

الأمير الحسين و جمال الشوابكة
الأمير الحسين و جمال الشوابكة

وأضاف :”تعلمت منك الكثير عن حب العسكرية والجيش.. رحمك الله جمال باشا.. إلى جنات الخلد ان شاء الله”.

كما نشر الأمير الحسين صورة له هو شاباً، ويرتدي لباس الطيران إلى جانب الفريق الركن “جمال الشوابكة”.

الأمير الحسين و جمال الشوابكة
الأمير الحسين و جمال الشوابكة

رفيق سلاح الملك عبدالله الثاني

وتوفي أول أمس، الاثنين رفيق سلاح ملك الأردن عبد الله الثاني الفريق الركن المتقاعد العين جمال الشوابكة، بعد إسعافه إلى المستشفى الإسلامي.

وشيع جثمانه أمس الثلاثاء من مسجد الرحمن في خشافية الشوابكة إلى مثواه الأخير في مقبرة الشوابكة بمشاركة الملك عبد الله وولي العهد الحسين بن عبد الله وعدد كبير من الأعيان والوزراء.

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تأثر العاهل الأردني بوفاة جمال الشوابكة خلال مشاركته بالجنازة.

مجلس الأعيان ينعي الشوابكة

ونعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين جمال الشوابكة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الاثنين بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن وقيادته الهاشمية.

جمال الشوابكة
جمال الشوابكة

وقال الفايز-بحسب صفحة المجلس على “فيسبوك” إنه بوفاة المرحوم يكون الأردن قد فقد قامة وطنية كبيرة كانت عنوانا للعطاء والتضحية وكرست حياتها من أجل خدمة الوطن وقيادته الهاشمية، فالمرحوم وفي مختلف مواقع العمل المدنية والعسكرية، وفي مجلس الأعيان، لم يبخل بأي جهد ممكن لأجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره وعزته.

وأضاف الفايز أن المرحوم كان قريبا من كل أردني وعنوانا لنصرة الضعيف ومساعدة المحتاج، وبفقدانه يكون الأردن قد فقد أحد رجالاته الأوفياء المخلصين له، ومن الرجالات المشهود لهم بالانتماء الوطني والحضور الاجتماعي الكبير.

وولد الراحل الشوابكة في “خشافية الشوابكة” بمحافظة البلقاء غرب الأردن، ويحمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة نيويورك 2006، ودرجة بكالوريوس الإدارة من جامعة مؤته 1988م، دبلوم علوم عسكرية- جامعة مؤتة 1972م”.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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