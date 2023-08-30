الأب مات محروقا.. إجازة عائلة جزائرية في تونس تتحول إلى كابوس

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وطن- تعرضت أسرة جزائرية كانت في رحلة سياحية إلى تونس لحادث انفجار قارورة لغاز البوتان، أدى إلى وفاة الأب متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة وإصابة الزوجة بجروح خطيرة، يوم الاثنين الماضي، خلال رحلة استجمام إلى تونس مما أصاب الجزائريين بحالة من الحزن والأسى.

وكانت العائلة المنكوبة في رحلة سياحية إلى تونس عندما تعرضت لحادث مأساوي قلب حياة أفراد الأسرة رأسا على عقب، وذلك بعد تعرضهم لانفجار قارورة لغاز البوتان، أدى لوفاة الأب متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة وإصابة الزوجة بجروح خطيرة-وفق موقع “العربية نت“.

ووفق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إصابة الأب كانت خطيرة بسبب الحروق المتقدمة إذ توفي في المستشفى بينما ما تزال الزوجة تخضع للعلاج.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية نشر على صفحتها في “فيسبوك“، أن وزير الصحة عبدالحق سايحي، أجرى اتصالًا بسفير الجزائر بالجمهورية التونسية للاطمئنان على وضع الزوجة الصحي.

وأمر الوزير بحسب البيان بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتسخير الإمكانيات الضرورية لنقل الأم و تحويلها إلى مستشفى “زرالدة” المتخصص في الحروق الكبرى بغرض تلقي العلاج في الجزائر.

أستاذة بقطاع التربية

وأشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أن الضحية المصابة تعمل أستاذة بقطاع التربية بولاية تلمسان، وفي هذا الصدد أفاد الأمين الولائي للنقابة المستقلة للتعليم، شفيق لزرق، بأنهم يتابعون تطورات حالتها الصحية وذلك بعدما كلف المكتب الولائي للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي بالتنسيق مع مكتب ولاية تبسة (شرق)، طبيبة تونسية بمعاينة حالتها الصحية.

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وبلغ إقبال الجزائريين لقضاء العطلة الصيفية في تونس الذروة في شهر آب الجاري.

وأول أمس كشفت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل في تونس عن وفاة مواطن جزائري إثر حادث مرور.

وجاء هذا الحادث وفق جهاز الحماية التونسية إثر انزلاق سيارة مما أسفر عن وفاة مسن يبلغ من العمر 61 سنة جزائري الجنسية.