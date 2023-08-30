الأربعاء, أغسطس 30, 2023
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أول ظهور للسعودية الفاتنة بطلة مقطع “عرق خطيبي” وهذا ما قالته

الفتاة السعودية التي ظهرت في مقطع فيديو وهي تمسح عرق "خطيبها" أنشأت أول حساب لها على تطبيق تيك توك

كتب فهمي الورغمي
أول ظهور للسعودية الفاتنة بطلة مقطع
مريم سجيني بطلة تريند عرق خطيبي
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وطن- كشفت المُواطنة السعودية التي اشتهرت مؤخراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع “عرق خطيبي”، خلال أحد مباريات دوري روشن للمحترفين في المملكة، عن حسابها الأول من نوعه والوحيد في تطبيق تيك توك.

وتعود تفاصيل المقطع المتداول للدقيقة 78 من عمر المباراة التي جمعت النادي الأهلي ونادي الأخدود السعوديين، الخميس الماضي، وخلالها وثّقت الكاميرات في مدرجات الملعب قيام فتاة بمسح عرق شخص آخر كان جالساً بالقرب منها، بشكل طريف أثناء متابعته للمباراة بتركيز كبير.

“مريم سجيني” بطلة تريند “عرق خطيبي”

وبينما انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر السوشيال ميديا، بمزاعم أن الفتاة مُتزوّجة من الشخص الذي قامت بمسح العرق على جبينه، تواصلت وسائل إعلام محلية معها ليتبيّن أن ما يربطهما هو “خطوبة” وليس “عقد زواج”.

لكن وفي مفاجأة جديدة، ظهرت نفس الفتاة هذه المرة على تطبيق تيك توك. حيث أنشأت حساباً باسم “مريم سجيني”، مؤكدّة أنه الحساب الأول من نوعه والوحيد بالنسبة لها على المنصة الصينية.

وأطلت “مريم” بملامح مبتسمة، بينما أسدلت خصلات شعرها الكثيف على كتفيها في أول مقطع فيديو لها وهي تُخاطب متابعيها على التطبيق، بينما بلغ عددهم إلى الآن 11 ألف شخص.

وتفاعل النشطاء في المملكة والوطن العربي، مع الظهور الأول للفتاة السعودية مريم، التي اشتهرت بتريند “عرق خطيبي”.

المصدرتيك توك،رصد وتحرير وطن

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