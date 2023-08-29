الثلاثاء, أغسطس 29, 2023
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رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الطائي والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي روشن الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
رياض محرز
الجزائري محرز لاعب الأهلي السعودي
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وطن- يلتقي فريق الأهلي ضد الطائي، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي روشن الممتاز.

وستقام مباراة الأهلي السعودي أمام الطائي على ملعب (استاد عبد الله الفيصل)، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

موعد مباراة الأهلي ضد الطائي

كما وستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الطائي

وستبث أحداث مباراة الأهلي والطائي، في منافسات الدوري السعودي روشن الممتاز لكرة القدم، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة الحصرية لمنافسات الدوري لهذا الموسم.

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كما وستنقل المباراة على قناة (SSC SPORT 1 HD) السعودية الرياضية، بتردد 12562 على القمر الصناعي (النايل سات)، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأهلي والطائي، المعلق الرياضي المصري بلال علام، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

تشكيلة الأهلي ضد الطائي

ومن المتوقع أن يلعب الألماني ماتياس يايسله، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الطائي، في الدوري السعودي روشن، كما يلي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

دفاع أهلي جدة: أليوكسي، روجير إيبانيز، بسام الحريجي، ميريح ديميرال.

الأهلي السعودي
تدريبات الأهلي قبيل مواجهة الطائي في الدوري السعودي روشن

خط الوسط: فرانك كيسييه، زياد الجهني، سميحان النابت، ألان ماكسيمين.

مركز هجوم الفريق: رياض محرز، روبرتو فيرمينو.

وكان فريق الأهلي السعودي قد حقق الفوز الشاق في المباراة الماضية أمام منافسه الأخدود بهدف نظيف دون رد، في منافسات الجولة الثالثة الأسبوع المنصرم.

فريق الطائي السعودي
تدريبات الطائي استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي روشن

وجاء ترتيب الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 9 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن حامل اللقب المتصدر الاتحاد برصيد 12 نقطة.

فيما جاء الفريق المنافس الطائي في المركز ال12 من جدول الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط حتى الآن.

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