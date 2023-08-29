مريم حسين تحتفل بالمرأة الإماراتية بطريقة مثيرة.. اعتلاها رجل في الجو (فيديو)

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وطن– احتفلت الفنانة المغربية مريم حسين، باليوم الوطني للمرأة في الإمارات بطريقة جريئة أثارت انتقادات الناشطين.

ونشرت مريم حسين فيديو عبر انستجرام، وهي تمارس القفز المظلي، برفقة مختص، تحت شعار ” لانعرف المستحيل”.

إيحاء جنسي

لكن زوايا التصوير التي أظهرت جسد المختص المساعد، فوق جسد مريم حسين، في إيحاء جنسي، أثار انتقادات ضد الفنانة المغربية.

وجاء في التعليقات: ” ماراح أقول وين الحياء .. بس وين الخوف من الله ؟؟ شدعوة؟”.

وكتب آخر في تعليق جريء: ” كلنا نتمنى نكون مكانه”.

ونوهتها متابعة قائلة: “إنتي شايفة انه فوقك أو لا.. ما في طريقة ثانية يعني؟”.

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كما أبرزت مريم حسين مؤخرتها بشكل فاضح في صورة نشرتها وهي تمارس اليوغا.

يوم الانجازات

هذا وقد تحدثت مريم حسين عن يوم المرأة في الإمارات قائلة: “هذا هو يوم الاعتراف بإنجازات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتفال بالتقدم الذي تم إحرازه في تعزيز المساواة بين الجنسين”.

وتابعت: “باعتباري امرأة غير إماراتية تعيش في هذا البلد الجميل، أذهلني الاحترام الذي تحظى به النساء هنا. تتمتع المرأة بالحرية في متابعة تعليمها وحياتها المهنية، وتتولى بشكل متزايد أدوارًا قيادية في الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع”.

وختمت: “أنا سعيدة جدًا بالعيش في بلد يتم فيه تمكين المرأة والاحتفاء بها. أتمنى لجميع النساء الإماراتيات يوماً وطنياً سعيداً للمرأة”.