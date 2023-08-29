الثلاثاء, أغسطس 29, 2023
الرئيسيةحياتناماذا يكشف طول أصابعك عن صحتك ومتى يجب أن تقلق؟
حياتنا

ماذا يكشف طول أصابعك عن صحتك ومتى يجب أن تقلق؟

يمكن أن تكون الأيدي الحمراء علامة تحذير مبكرة لنوع من أمراض الكبد المعروفة باسم تليف الكبد!

كتب أنس السالم
ماذا يكشف طول أصابعك عن صحتك
يمكن أن يشير طول أصابعك إلى مخاطر إصابتك ببعض الأمراض
- Advertisement -

وطن – إذا تساءلت يومًا عن مدى صحتك في المستقبل، فقد يكون الجواب في أصابعك. إذ إنّ قراءة الكف ليس هراءً. فوفقًا لعدة دراسات، يمكن أن يشير طول أصابعك إلى مخاطر إصابتك ببعض الأمراض في وقت لاحق من الحياة.

طول السبابة مقارنةً بإصبع البنصر، يختلف كثيرًا بين الرجال والنساء.

عند الإناث، تكون الأصابع عادةً متساوية تقريبًا في الطول. لكن عند الرجال، يكون الإصبع الرابع (البنصر) عادةً أطول من السبابة.

اقترح علماء من الهند أن هذا يعود إلى أن الرجال يتعرضون لمزيد من هرمون التستوستيرون الذكري، في الرحم.

وجدت دراسة عام 2006 أن وجود إصبع رابع أطول من السبابة مرتبط بأداء أفضل في عدد من الرياضات، وبالتحديد الألعاب الرياضية، للرجال والنساء.

يشير طول أصابعك إلى مخاطر إصابتك ببعض الأمراض
يشير طول أصابعك إلى مخاطر إصابتك ببعض الأمراض

بينما يرتبط وجود إصبع أطول أيضًا بزيادة مخاطر الإصابة بتصلب المفاصل في الركبة والورك لدى النساء، كما كشفت دراسة أخرى في عام 2008.

- Advertisement -

إن التهاب المفاصل التنكسي هو حالة تجعل المفاصل تصبح مؤلمة وصلبة. وهو أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في المملكة المتحدة.بحسب ما جاء في صحيفة “thesun” البريطانية

ومع ذلك، من الممكن تجنب التهاب المفاصل التنكسي من خلال الحفاظ على وزن صحي، والبقاء نشطًا والتحكم في مستويات السكر في الدم من خلال تناول نظام غذائي صحي.

الأسبوع الماضي، كشفت الصحيفة عما يمكن أن تخبرك به راحة يديك عن صحتك.

إذا أصبحت راحة يديك متعرقة عندما لا تشعر بالتوتر، أو الحرارة، أو عندما تكون غير جيد، فقد يكون ذلك علامة على فرط نشاط الغدة الدرقية.

ظهور علامات حمراء أو بنفسجية على راحة اليد قد يكون علامة على التهاب البطانة الداخلية للقلب، وهو عدوى نادرة وقد تكون قاتلة.

ويمكن أن تكون الأيدي الحمراء علامة تحذير مبكرة لنوع من أمراض الكبد المعروفة باسم تليف الكبد.

والتليف هو نتيجة للضرر طويل الأمد والمستمر للكبد.

متى تراجع الطبيب؟

إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من أي حالة تم الإشارة إليها في هذا  الخبر، فمن الهام أن تراجع طبيبك العام.

المصدرthesun - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

أي نوع من الزبيب هو الأفضل لصحتك؟

حياتنا

أمراض اعتقد البشر أنهم تخلصوا منهم إلا أنها مازالت موجودة .. تعرف عليها

حياتنا

ما هي المواد الغذائية التي تساعدك على التغلب على فقر الدم

الهدهد

“هجوم وبائي” قاتل يهدد 3 دول عربية.. تونس متخوفة جداً وأعلنت الاستنفار وليبيا تدعو  الله ان لا يصلها

الهدهد

خطير جدا.. السلطات السعودية تحذر المصابين بـ”الجرب” من التداوي بهذا العلاج

الهدهد

“هنا اليمن”.. “واشنطن بوست”: 10 آلاف قتيل ومليون مصاب بالكوليرا والسكان جوعى

تقارير

السرطان تفشى في جسدها.. تفاصيل خطيرة لمعتقلة إماراتية في سجون أبو ظبي يرفض أبناء زايد إطلاق سراحها

حياتنا

هذا الاختبار البسيط يكشف مرض السرطان

حياتنا

“الانتحار المبرمج”.. طبيب يكشف علاقة الفلافل بأمراض السرطان

حياتنا

دراسة صادمة: العلاج الكيميائي قد يجعل السرطان أكثر شراسة

حياتنا

لم يفترقا منذ “54” عاما.. نهاية محزنة لحياة زوجين فرقهما الموت بواقع 8 ساعات

الهدهد

#مانسوطيش تحرج نظام بوتفليقة.. جزائري يطلب من مواطنيه في فيديو رائع إلى مقاطعة الإنتخابات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موعد مباراة الأهلي ضد الطائي والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

ديما بياعة بدون مكياج وبدون ملابس أيضاً.. والجمهور مصدوم من الترهلات (شاهد)

تحذير للشبان العُمانيين من إرسال إيموجي “القلب” للفتيات.. هذا مصيركم! (شاهد)

الطريق إلى الهاوية.. فيديو صادم لعملية نهب واسعة ضربت أحد محال الأرجنتين

اعتزال هازارد مسألة وقت.. وهذا ما يبحث عنه البلجيكي بعد التقاعد

مريم حسين تحتفل بالمرأة الإماراتية بطريقة مثيرة.. اعتلاها رجل في الجو (فيديو)

تضامناً مع هبة عبوك.. موقع إسباني يكشف عن تضخم ثروة أشرف حكيمي في إسبانيا.. كم تبلغ؟!

إلغاء حكم سجن عمران خان في قضية تلقي الهدايا.. والمحكمة تحسم مصير عمله السياسي

ابنة هيفاء وهبي على الحصان.. تحدي وإثارة وأشياء تهتز (فيديو)

كانسيلو إلى برشلونة على سبيل الإعارة.. وهذه تفاصيل بنود عقده

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC