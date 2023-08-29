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حياتنا

صفاء سلطان على خطى هيا مرعشلي.. جلسة تصوير لمؤخرتها فقط (شاهد)

أعلنت صفاء سلطان قبل أيام عودتها إلى الأضواء بعد مرورها بظروف صعبة لم تكشف عنها

كتب رفيف عبدالله
صفاء سلطان على خطى هيا مرعشلي.. جلسة تصوير لمؤخرتها فقط (شاهد)
الفنانة الأردنية صفاء سلطان
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وطن- أثارت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، جدلاً واسعاً في أحدث جلسة تصوير لها، صدرت بها مؤخرتها بشكل واضح.

ونشرت صفاء سلطان صوراً لها بفستان قصير ضيق بلا أكمام، بالنقشة العسكرية.

واستكملت صفاء إطلالتها بحذاء رياضي، وقبعة رياضية بنفس الألوان.

صور مريبة

وكانت أول صورتين لصفاء سلطان، من الخلف، في استعراض واضح لمؤخرتها.

جرأة صفاء سلطان
اختارت الفنانة صفاء صورة لها من الخلف
صفاء سلطان
هذه الصورة أيضا من ضمن الجلسة الجديدة

بينما استعرضت الفنانة السورية باقي مفاتنها في الصور الأخرى.

صفاء سلطان
أعلنت الفنانة الأردنية عودتها إلى الحياة

وعلقت صفاء سلطان على الصور: “لا تزال الحياة بها العديد من الهدايا فهي مليئة بالجمال.. انتبه إليها، انتبه إلى النحلة والطفل الصغير والوجه المبتسم.. اشعر برائحة المطر، اشعر بالرياح، امنح فرصة لحياتك بالكامل”.

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صفاء سلطان
مرت صفاء بظروف صعبة لم تكشف طبيعتها

لكن المتابعون هاجموا صفاء وشبهوا جرأتها بجرأة الفنانة السورية هيا مرعشلي، رغم فرق السن الشاسع بينهما.

تعليقات غاضبة

وجاء في التعليقات على جرأة صفاء سلطان: “استحي بنتك طولك”.

وسخر آخر: “تريد اقامة في دبي“.

وكتبت متابعة: “وشو علاقة هل الحكمة العظيمة بهيك صور وهيك زوايا.. الرابط الوحيد هو الابتذال وقلة الأدب والفهم”.

وهاجمها رابع: “ايوه ممتاز انتي كمان لحقتي ترند الشلح “.

بينما أبلغها متابع بأن هدفها تحقق: “خلص شفناها بس صغيرة”.

وتساءلت أخرى: “على ماذا تدل الصورتين الأولتين؟”.

ظروف صعبة

وأعلنت صفاء سلطان قبل أيام عودتها إلى الأضواء بعد مرورها بظروف صعبة لم تكشف عنها.

وكتبت: “شكراً من قلبي لكل حدا وقف جنبي بظروفي الصعبه يلي مرقت على خير الحمدلله …حتى لو بكلمه بحبكن كتير”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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