شاهد تأثر ملك الأردن أثناء دفن جثمان رفيق سلاحه الفريق جمال الشوابكة

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وطن- التقطت عدسات الكاميرات أثار الحزن التي بدت واضحة على وجه الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين، في تشييع جثمان صديقه العين جمال الشوابكة الذي توفي، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 72 عاما.

وتوفي الفريق الركن المتقاعد العين جمال الشوابكة، رفيق سلاح الملك عبد الله الثاني، إثر إصابته بوعكة صحية خلال جلسة تشريعية لمجلس الأعيان – وفق مقربين – حيث أسعف إلى المستشفى الإسلامي لكنه لم يلبث أن فارق الحياة.

وتم تشييع جثمانه اليوم، الثلاثاء، من مسجد الرحمن في خشافية الشوابكة إلى مثواه الأخير في مقبرة الشوابكة.

أثار الحزن واضحة على وجه الملك عبدالله الثاني و ولي العهد سمو الأمير الحسين في تشييع جثمان صديقه العين جمال الشوابكة الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى pic.twitter.com/a0ur9dVGr7 — ‏أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) August 29, 2023

وحضر تشييع الجثمان إلى جانب الملك عبد الله الثاني، الأمير هاشم بن الحسين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، وعدد كبير من ضباط القوات المسلحة ومديري الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين ونواب وأعيان.

يعود الارتباط بين العين جمال الشوابكة، والملك عبد الله الثاني إلى بداية الثمانينيات عندما كان الأخير يتلقى تدريبات في وحدة القوات الخاصة، كما أنها تجددت الروابط بعدما أصبح الملك عقيدًا في الجيش ومساعدًا لقائد القوات الخاصة.

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حيث كان جمال الشوابكة يحمل نفس الرتبة، وتعززت الصلة بعد تولي الملك عبد الله الثاني، قيادة العمليات الخاصة.

الملك وولي العهد يشاركان في تشييع جثمان الفريق الركن المتقاعد العين #جمال_الشوابكة في قرية خشافية الشوابكة ظهر الثلاثاء#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/aJiVDnKoXN — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) August 29, 2023

من هو الفريق الشوابكة رفيق سلاح ملك الأردن؟

وبحسب وسائل إعلام أردنية ولد الفريق الركن المتقاعد جمال سالم فلاح الشوابكة، في منطقة “خشافية الشوابكة” بتاريخ 5 – 5 – 1951.

حمل درجة ماجستير في العلاقات الدولية – جامعة نيويورك 2006، وبكالوريوس ادارة – جامعة مؤته 1988م. ودبلوم علوم عسكرية- جامعة مؤتة 1972.

وعمل الشوابكة أيضا كمستشار خاص للأمير غازي بن محمد من تاريخ 1/1/2020- ولغاية تاريخه ومستشاراً عسكرياً للأزمات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

كما تولى رئاسة مجلس ادارة CLS الأمريكية ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة – القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وقائد العمليات الخاصة المشتركة.

وتقلد الراحل العديد من الأوسمة والنياشين ومنها وسام الاستقلال -وسام نجمة الأردن شارة قمة الوفاق والاتفاق-شارة تقدير الخدمة المخلصة-شارة الكفاءة القيادية-وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثالثة-وسام الحسين للعطاء المتميز.