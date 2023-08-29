الثلاثاء, أغسطس 29, 2023
الرئيسيةالهدهدشاهد تأثر ملك الأردن أثناء دفن جثمان رفيق سلاحه الفريق جمال الشوابكة
الهدهد

شاهد تأثر ملك الأردن أثناء دفن جثمان رفيق سلاحه الفريق جمال الشوابكة

الملك عبد الله الثاني بن الحسين، شارك في تشييع جنازة رفيق سلاحه الفريق جمال الشوابكة، الذي توفي إثر إصابته بوعكة صحية خلال جلسة تشريعية لمجلس الأعيان

كتب باسل سيد
شاهد تأثر ملك الأردن أثناء دفن جثمان رفيق سلاحه الفريق جمال الشوابكة
ملك الأردن عبدالله الثاني
- Advertisement -

وطن- التقطت عدسات الكاميرات أثار الحزن التي بدت واضحة على وجه الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين، في تشييع جثمان صديقه العين جمال الشوابكة الذي توفي، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 72 عاما.

وتوفي الفريق الركن المتقاعد العين جمال الشوابكة، رفيق سلاح الملك عبد الله الثاني، إثر إصابته بوعكة صحية خلال جلسة تشريعية لمجلس الأعيان – وفق مقربين – حيث أسعف إلى المستشفى الإسلامي لكنه لم يلبث أن فارق الحياة.

وتم تشييع جثمانه اليوم، الثلاثاء، من مسجد الرحمن في خشافية الشوابكة إلى مثواه الأخير في مقبرة الشوابكة.

جمال الشوابكة وعبدالله الثاني
جمال الشوابكة والملك عبدالله الثاني

وحضر تشييع الجثمان إلى جانب الملك عبد الله الثاني، الأمير هاشم بن الحسين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، وعدد كبير من ضباط القوات المسلحة ومديري الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين ونواب وأعيان.

يعود الارتباط بين العين جمال الشوابكة، والملك عبد الله الثاني إلى بداية الثمانينيات عندما كان الأخير يتلقى تدريبات في وحدة القوات الخاصة، كما أنها تجددت الروابط بعدما أصبح الملك عقيدًا في الجيش ومساعدًا لقائد القوات الخاصة.

- Advertisement -

حيث كان جمال الشوابكة يحمل نفس الرتبة، وتعززت الصلة بعد تولي الملك عبد الله الثاني، قيادة العمليات الخاصة.

دفن جثمان جمال الشوابكة
دفن جثمان جمال الشوابكة

من هو الفريق الشوابكة رفيق سلاح ملك الأردن؟

وبحسب وسائل إعلام أردنية ولد الفريق الركن المتقاعد جمال سالم فلاح الشوابكة، في منطقة “خشافية الشوابكة” بتاريخ 5 – 5 – 1951.

حمل درجة ماجستير في العلاقات الدولية – جامعة نيويورك 2006، وبكالوريوس ادارة – جامعة مؤته 1988م. ودبلوم علوم عسكرية- جامعة مؤتة 1972.

وعمل الشوابكة أيضا كمستشار خاص للأمير غازي بن محمد من تاريخ 1/1/2020- ولغاية تاريخه ومستشاراً عسكرياً للأزمات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

كما تولى رئاسة مجلس ادارة CLS الأمريكية ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة – القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وقائد العمليات الخاصة المشتركة.

وتقلد الراحل العديد من الأوسمة والنياشين ومنها وسام الاستقلال -وسام نجمة الأردن شارة قمة الوفاق والاتفاق-شارة تقدير الخدمة المخلصة-شارة الكفاءة القيادية-وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثالثة-وسام الحسين للعطاء المتميز.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

ظهور لافت للأميرة منى الحسين.. كيف تحافظ على صحتها ولياقتها في سن الـ 82؟

حياتنا

غالية متعب الصقار تكشف مناسبة هدية الأميرين الحسين ورجوة ورسالة مؤثرة لهما (شاهد)

الهدهد

في لمح البصر بعد العمرة.. أردنية تفقد زوجها وكل أبنائها في حادث بشع بالسعودية

الهدهد

والدة الملكة رانيا تلفت الأنظار في أحدث ظهور وهذا ما فعلته بعفوية (فيديو)

حياتنا

الأمير الحسين في تصرف غير متوقع مع صحفي كان يلتقط له الصور (فيديو)

حياتنا

ابنتا الفيصل بن حسين.. الأميرتان التوأم سارة وعائشة تخطفان الأنظار في بطولة المصارعة

الهدهد

طلبات للزواج من الأمير هاشم تنهال على الملكة رانيا بسبب هذه الصور رفقة الأميرة سلمى

حياتنا

الحسين ورجوة يبهران الأردنيين بهدية غير عادية لابنة الفنان متعب الصقار (شاهد)

حياتنا

“لفتة هاشمية وهدية خاصة”.. ما فعلته رجوة آل سيف حديث الأردنيين (شاهد)

الهدهد

مشاهد مخلة في شوارع عمان .. بائعات هوى قاصرات أمام العلن! (فيديو)

الهدهد

صورة نادرة للأميرة إيمان بنت الحسين وهي طفلة تثير إعجاب الأردنيين

الهدهد

خالد مشعل يحذر من مخطط إسرائيلي في الضفة الغربية وهدم الأقصى.. ما علاقة الأردن؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“شاب العباءة” اتضح أنه مصري بعد القبض عليه وتم ترحيله من السعودية

مدرب سليمة صفر اغتصبها طيلة 3 سنوات.. البطلة التونسية كشفت تفاصيل صادمة!

زواج مسيار من مغربية تسبب لسعودي بصدمة عمره.. أصابته بالإيدز والكارثة لم تقف عند هذا الحد

صدق أو لا تصدق.. هذا المشهد في سلطنة عمان وليس أوروبا (فيديو)

والد محمد صلاح يكشف ما أخبره به نجله بشأن الانتقال للدوري السعودي

صفاء سلطان على خطى هيا مرعشلي.. جلسة تصوير لمؤخرتها فقط (شاهد)

التدخين غير المباشر: ماذا لو كان سجادك يحتوي على مواد سامة؟

تغريدات سعودية تلمح لتخلي المملكة عن أهم أهدافها في حرب اليمن.. هل تنتهي الأزمة؟

حقيقة مشاركة أندية سعودية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

جزائري أصبح حديث الصحافة البلجيكية بسبب عمله البطولي وإشادة سياسية بما فعله! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC